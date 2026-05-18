Cine e Marius Baciu, noul antrenor al FCSB-ului! A pregătit ultima oară o echipă de liga a 3-a din România

Bogdan Stănescu Publicat: 18 mai 2026, 21:46

Marius Baciu, pe bancă, la un meci / Sport Pictures

Marius Baciu (51 de ani), noul antrenor al FCSB-ului, este un fost jucător al Stelei, echipă pentru care a evoluat în perioada 1996-2002.

Fost antrenor la Bacău, Clinceni, Concordia, Juventus Bucureşti, FC Turris Turnu-Măgurele şi, mai recent, în Golf, la Al-Taqadom, Al-Arabi şi Al-Nahdah, Marius Baciu a lucrat ultima oară ca director tehnic la AS FC Păușești-Otăsău, echipă din Liga a 3-a.

Baciu are licenţă PRO, iar FCSB era nevoită să pună un antrenor cu licenţă PRO până în data de 21 mai.

Cu o carieră foarte bună ca jucător, Marius Baciu nu a avut acelaşi succes şi ca antrenor. Ca jucător a cucerit trei titluri cu Steaua, două Cupe ale României şi două Supercupe ale României, cu aceeaşi echipă.

Originar din Mediaş, a debutat la seniori la Inter Sibiu, a jucat apoi la Gaz Metan Mediaş şi, din nou, la Inter Sibiu, până la transferul la Steaua, în 1996. În 2002 a semnat cu formaţia franceză Lille. A mai evoluat în ligile inferioare din Germania şi la Panserraikos, în Grecia, până la întoarcerea în ţară. De la Panserraikos a venit la Oţelul Galaţi, apoi a jucat la U Cluj şi şi-a încheiat cariera de jucător în 2009, la echipa din oraşul său natal, Gaz Metan Mediaş.

A debutat ca antrenor la Voinţa Sibiu, în 2010, pregătindu-le, mai apoi, pe Pandurii Târgu Jiu, Unirea Alba Iulia sau CSMS Iaşi.

