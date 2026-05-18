Bogdan Stănescu Publicat: 18 mai 2026, 23:48

Decizia radicală luată de Gigi Becali după ce Craiova a cucerit eventul! A spus şi de ce nu-l felicită pe Rotaru

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Hepta

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a anunţat că “va deschide robinetul” după ce Universitatea Craiova a reuşit eventul. Gigi Becali e dispus să investească 5-6 milioane de euro în transferuri.

Becali a precizat că succesul Universităţii Craiova nu l-a afectat, ci l-a motivat. Vrea să întărească echipa pentru a reuşi să se lupte în sezonul viitor cu echipa lui Mihai Rotaru.

Gigi Becali “deschide robinetul” după ce Universitatea Craiova a reuşit eventul! Investiţii de 5-6 milioane de euro

“Martor n-am fost (n.r: la succesul Craiovei), că nu m-a interesat. Nu m-am ofticat deloc. Când a fost Dinamo campioană, muream de oftică. CFR nu prea m-a interesat. Credeam că s-ar putea să mă oftic cu Craiova, dar nici nu mă interesează.

E foarte bine că se întâmplă asta, era şi normal. A investit omul (n.r: Mihai Rotaru) bani, 10 ani. Nu-l felicit eu niciodată (n.r: pe Mihai Rotaru)! Ce, sunt fals? Eu nu felicit, eu zic ‘La anul în groapă’.

Nu sunt nici prieten, nici duşman cu el.

“Nu îl felicit pe Mihai Rotaru, nu sunt fals”

Faptul că e o echipă valoroasă e bine. De ce? Mă obligă pe mine. Ca să pot să mă bat cu ei o să întăresc lotul. Vor pleca 5-6 jucători, vor veni 5-6. Va fi curăţenie mare! Zic unii că n-am investit. Cum n-am investit, mă? M-a costat 2 milioane Politic. M-a păcălit Dinamo! Eu mă bucuram că le iau căpitanul lor, dar ei în gândul lor ‘Băi, fraiere, căpitan, dar nu prea’.

(n.r: Cât sunteţi dispus să investiţi?) Vreo 5-6 milioane. El, MM, are (n.r: jucători), mâine mă întâlnesc cu el. Are 3 mijlocaşi din care iau 2, doi atacanţi, din care iau unul.

Va fi şi el (n.r: Marius Baciu, la discuţii). Mi-a zis MM, ‘Băi, Gigi, vezi că el e mai modest, dar ştii că are relaţii, cunoaşte jucători, impresari’. Poate să ne ajute şi la transferuri”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Sărbătoare la Craiova după ce jucătorii lui Coelho au reuşit eventul

După sărbătoarea începută imediat după victoria incredibilă, cu 5-0, cu U Cluj, în “finala” campionatului, jucătorii şi staff-ul Universităţii Craiova au petrecut alături de suporteri în piaţa “Mihai Viteazul” din Craiova.

15.000 de fani olteni au fost în piaţă, acolo unde jucătorii au ajuns într-un autocar descoperit. Pe drum jucătorii i-au salutat pe fanii ieşiţi pe stradă să îi vadă.

Sorin Cârţu şi antrenorul Filipe Coelho au ţinut discursuri în piaţă. Coelho a avut o declaraţie care le-a mers la inimă fanilor olteni.

“Ştiu că în România sunt și alte orașe, dar capitala nu este București, ci Craiova”, a spus Coelho, în faţa celor 15.000 de fani olteni.

 

