Decizia radicală luată de Gigi Becali după ce Craiova a cucerit eventul! A spus şi de ce nu-l felicită pe Rotaru

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani), a anunţat că “va deschide robinetul” după ce Universitatea Craiova a reuşit eventul. Gigi Becali e dispus să investească 5-6 milioane de euro în transferuri.

Becali a precizat că succesul Universităţii Craiova nu l-a afectat, ci l-a motivat. Vrea să întărească echipa pentru a reuşi să se lupte în sezonul viitor cu echipa lui Mihai Rotaru.

“Martor n-am fost (n.r: la succesul Craiovei), că nu m-a interesat. Nu m-am ofticat deloc. Când a fost Dinamo campioană, muream de oftică. CFR nu prea m-a interesat. Credeam că s-ar putea să mă oftic cu Craiova, dar nici nu mă interesează.

E foarte bine că se întâmplă asta, era şi normal. A investit omul (n.r: Mihai Rotaru) bani, 10 ani. Nu-l felicit eu niciodată (n.r: pe Mihai Rotaru)! Ce, sunt fals? Eu nu felicit, eu zic ‘La anul în groapă’.

Nu sunt nici prieten, nici duşman cu el.