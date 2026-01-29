Cine sunt "papagalii" atacați de Charalambous? Gică Craiova, reacție spumoasă: "De-aia am venit îmbrăcat în galben" - Antena Sport

Închide meniul
Cine sunt “papagalii” atacați de Charalambous? Gică Craiova, reacție spumoasă: “De-aia am venit îmbrăcat în galben”

Radu Constantin Publicat: 29 ianuarie 2026, 8:43

FCSB a pierdut la scor ultimele partide, iar Elias Charalambous a rămas pe banca echipei cu toate că până și el a anunțat că e la dispoziția clubului pentru o eventuală demitere. Mai mulți oameni de fotbal au criticat nivelul de pregătire al echipei, dar și tactica aleasă de tehnicianul FCSB cu CFR Cluj, dar și cu Dinamo Zagreb.

Elias Charalambous a surprins pe toată lumea la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Fenerbahce, programat joi seară, de la ora 22:00,

Deranjat de criticile apărute, antrenorul FCSB-ului a avut o ieșire neobișnuită pentru stilul său, numindu-i pe contestatari „the papagals”. Declarația a stârnit imediat reacții în lumea fotbalului.

Unul dintre cei care au analizat meciul cu CFR și a făcut comentarii legate de tactica antrenorului a fost chiar Gică Craioveanu. Olteanul a facut haz de ieșirea lui Elias Charalambous, potrivit 3minute.net.

Invitat la Digi Sport, el a ales să trateze momentul cu umor. „De-aia am venit în galben, special. Papagalii sunt galbeni. Nu știu la cine se referă, eu n-am criticat FCSB-ul niciodată”, a spus Craioveanu, stârnind zâmbete în platou.

„Pot exista critici, având în vedere situația în care e FCSB. Criticile sunt normale, chiar nu înțeleg. Presa din România l-a tratat foarte frumos. E o jignire, e urât. Când spui că noi suntem papagali, trebuie să ai niște argumente”, a mai declarat Gică Craioveanu.

1 Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat 2 Microbuzul în care se aflau fanii lui PAOK nu era condus de un şofer profesionist! Suporterii au condus pe rând 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Adama Traore a semnat cu West Ham 4 Kyros Vassaras, măsură dură după UTA – Rapid! Arbitrul a fost pedepsit 5 Văzut ca un posibil înlocuitor pentru Charalambous, Mutu îl “înţeapă” pe Becali: “Critici mai dure ca niciodată” 6 “Nu se poate aşa ceva” Titi Aur a reacţionat după informaţiile legate de posibila cauză a accidentului!
