Cine sunt "papagalii" atacați de Charalambous? Gică Craiova, reacție spumoasă: "De-aia am venit îmbrăcat în galben" - Antena Sport

FCSB a pierdut la scor ultimele partide, iar Elias Charalambous a rămas pe banca echipei cu toate că până și el a anunțat că e la dispoziția clubului pentru o eventuală demitere. Mai mulți oameni de fotbal au criticat nivelul de pregătire al echipei, dar și tactica aleasă de tehnicianul FCSB cu CFR Cluj, dar și cu Dinamo Zagreb.

Elias Charalambous a surprins pe toată lumea la conferința de presă premergătoare meciului FCSB – Fenerbahce, programat joi seară, de la ora 22:00,

Deranjat de criticile apărute, antrenorul FCSB-ului a avut o ieșire neobișnuită pentru stilul său, numindu-i pe contestatari „the papagals”. Declarația a stârnit imediat reacții în lumea fotbalului.

Unul dintre cei care au analizat meciul cu CFR și a făcut comentarii legate de tactica antrenorului a fost chiar Gică Craioveanu. Olteanul a facut haz de ieșirea lui Elias Charalambous, potrivit 3minute.net.

Invitat la Digi Sport, el a ales să trateze momentul cu umor. „De-aia am venit în galben, special. Papagalii sunt galbeni. Nu știu la cine se referă, eu n-am criticat FCSB-ul niciodată”, a spus Craioveanu, stârnind zâmbete în platou.