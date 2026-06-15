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Ciprian Marica a dat cărţile pe faţă. Care e clubul care va domina fotbalul românesc: “FCSB pare că pierde teren”

Dan Roșu Publicat: 15 iunie 2026, 9:28

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Ciprian Marica a dat cărţile pe faţă. Care e clubul care va domina fotbalul românesc: FCSB pare că pierde teren

Ciprian Marica şi Gică Popescu - Sport Pictures

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Ciprian Marica susţine Universitatea Craiova este echipa care va domina fotbalul românesc în următoarea perioadă şi laudă conducerea oltenilor, în frunte cu Mihai Rotaru.

Pe de altă parte, oficialul de la Farul anunţă şi Gigi Becali va avea probleme repună pe picioare o echipă care vine după un sezon dificil, încheiat totuşi cu obţinerea calificării în Conference League.

Ciprian Marica a dat cărţile pe faţă. Care e clubul care va domina fotbalul românesc

“E de apreciat strategia clubului. Craiova propune altceva la nivel de conducere. refer aici la faptul au atras acționari noi, au venit oameni noi, au ședințe, au strategii. Atunci când mai mulți oameni trag în aceeași direcție, e clar sunt mai puternici decât unul singur.

Conducerea trebuie să fie o echipă. Dacă Craiova va continua pe drumul ăsta, eu zic va domina fotbalul românesc în următorii ani. E greu de văzut un proiect de genul ăsta la o altă echipă, iar FCSB pare pierde teren.

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În Champions League nu mai pupăm, din păcate. Diferențele sunt mari. Se plătesc zeci, sute de milioane de euro la nivel de Champions League. Noi nici nu visăm acolo. Cu 100 de milioane probabil cumperi toată Liga 1. Fotbalul românesc e ca deprecierea banului: ne depreciem valoarea ușor, dar sigur“, a spus Marica, citat de sport.ro.

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