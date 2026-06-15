Ciprian Marica a dat cărţile pe faţă. Care e clubul care va domina fotbalul românesc: “FCSB pare că pierde teren”

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Ciprian Marica susţine că Universitatea Craiova este echipa care va domina fotbalul românesc în următoarea perioadă şi laudă conducerea oltenilor, în frunte cu Mihai Rotaru.

Pe de altă parte, oficialul de la Farul anunţă şi că Gigi Becali va avea probleme să repună pe picioare o echipă care vine după un sezon dificil, încheiat totuşi cu obţinerea calificării în Conference League.

Ciprian Marica a dat cărţile pe faţă . Care e clubul care va domina fotbalul românesc

“E de apreciat strategia clubului. Craiova propune altceva la nivel de conducere. Mă refer aici la faptul că au atras acționari noi, au venit oameni noi, au ședințe, au strategii. Atunci când mai mulți oameni trag în aceeași direcție, e clar că sunt mai puternici decât unul singur.

Conducerea trebuie să fie o echipă. Dacă Craiova va continua pe drumul ăsta, eu zic că va domina fotbalul românesc în următorii ani. E greu de văzut un proiect de genul ăsta la o altă echipă, iar FCSB pare că pierde teren.