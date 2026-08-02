„Nu suntem mercenari!” Mario Camora, şedinţă cu Neluţu Varga! Anunţul făcut după Rapid – CFR Cluj 3-1: „Mi-au spus clar”

Mario Camora, căpitanul lui CFR Cluj, a vorbit după înfrângerea suferită de formaţia din Gruia în Giuleşti. Rapid s-a impus cu 3-1 şi a revenit pe primul loc în Liga 1.
CFR Cluj traversează o perioadă extrem de complicată din punct de vedere financiar, dar există promisiuni că lucrurile se vor îndrepta. Anunţul a fost făcut chiar de Camora.
Mario Camora, şedinţă cu Neluţu Varga
Căpitanul formaţiei din Gruia a dezvăluit că a avut discuţii cu Neluţu Varga şi cu cei din conducere şi că problemele financiare vor fi rezolvate săptămâna viitoare, asta după ce jucătorii au primit deja un salariu:
„(n.r. despre problemele de la CFR Cluj) Facem ce ne place nouă, în primul rând pentru noi, că suntem profesionişti. Să mergem la antrenament, să nu spună nimeni despre noi că nu suntem profesionişti, că suntem mercenari. Să ne pregătim bine, să îi mulţumim pe suporteri.
Poate nici când au venit nu le-au spus ce probleme sunt. Eu am încredere, am avut discuţii cu patronii şi conducerea. Mi-au spus clar că ne vor rezolva până săptămâna viitoare, ne-au dat un salariu”, a declarat Mario Camora, la digisport.ro.
Camora a vorbit şi despre prima repriză foarte slabă făcută de CFR Cluj în Giuleşti, dar şi despre următorul meci. Joi seară, CFR Cluj joacă pe teren propriu în prima manşă a turului 3 preliminar Conference League contra finlandezilor de la KuPS:
„Prima repriză dominată total de Rapid, a doua a fost a noastră. Am avut ocazii, dar nu am mai marcat. Jucăm din trei în trei zile, e greu, dar pentru mine e bine că jucăm din trei în trei zile că înseamnă că jucăm în Europa. De prima repriză nu ai ce să spui, a fost dominată total de Rapid. Urmează un adversar foarte greu, e greu cu adversarele nordice.
(n.r. Aţi învăţat ceva de la Haken?) Sperăm. Ce a fost, a fost. Aşa e fotbalul, nu mai există meci uşor, vom da tot, jucăm primul meci acasă. Sperăm să mergem în deplasare cu un rezultat bun”, a mai spus Camora.
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