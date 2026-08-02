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„Inacceptabil”. Jucătorul de la CFR Cluj, sincer după eşecul cu Rapid. Cum a comentat cea mai controversată fază

Mihai Alecu Publicat: 2 august 2026, 23:46

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„Inacceptabil. Jucătorul de la CFR Cluj, sincer după eşecul cu Rapid. Cum a comentat cea mai controversată fază

Ce a spus Drazic după Rapid - CFR Cluj. Foto: Sport Pictures

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Rapid a reuşit să se impună în faţa celor de la CFR Cluj, 3-1, după o primă repriză foarte bună a gazdelor şi o încercare de revenire în al doilea act din partea formaţiei ardelene.

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Giuleştenii au urcat temporar pe primul loc, în timp ce cei de la CFR Cluj urmează să aibă duelul cu Tromso, din turul 3 preliminar al Conference League.

Stefan Drazic, discurs aplicat după meciul dintre CFR Cluj şi Rapid

Atacantul sârb a fost extrem de sincer în declaraţii la finalul partidei din Giuleşti. Drazic a spus că nu se impunea cartonaşul roşu la cea mai controversată fază, iar în acelaşi timp a criticat atitudinea cu care echipa sa a intrat pe teren.

„E dificil să accepţi un eşec, dar aşa e în fotbal. Rapid a arătat mai mult caracter şi spirit de luptă mai mare. Ne-am pregătit, ştiam la ce să ne aşteptăm. Din păcat am intrat fără energie, e inacceptabil. Putem să vorbim despre faptul că am avut meci acum 3 zile, dar totul e în capul nostru.

Nu există scuze când eşuezi. A fost o pasă în spaţiu, portarul a încercat să controleze mingea şi l-am presat, dar cred că arbitrul a luat decizia bună pentru că nu am reuşit să ating balonul. Mă simt bine la CFR Cluj, încerc să dau totul şi să mă înţeleg cât mai bine cu coechipierii.

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Nu ştiam multe lucruri, ştiam doar că CFR Cluj e o echipă mare şi încearcă an de an să joace în cupele europene. Eu încerc să fiu sănătos şi să dau totul pe teren, pentru a fi victorioşi pe teren. Se întâmplă la toate cluburuile mari să fie întârzieri salariale. Avem zile să ne pregătim pentru următorul meci şi cu ajutorul suporterilor să avem o evoluţie reuşită”, a spus Stefan Drazic.

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