„Inacceptabil”. Jucătorul de la CFR Cluj, sincer după eşecul cu Rapid. Cum a comentat cea mai controversată fază

Rapid a reuşit să se impună în faţa celor de la CFR Cluj, 3-1, după o primă repriză foarte bună a gazdelor şi o încercare de revenire în al doilea act din partea formaţiei ardelene.
Giuleştenii au urcat temporar pe primul loc, în timp ce cei de la CFR Cluj urmează să aibă duelul cu Tromso, din turul 3 preliminar al Conference League.
Stefan Drazic, discurs aplicat după meciul dintre CFR Cluj şi Rapid
Atacantul sârb a fost extrem de sincer în declaraţii la finalul partidei din Giuleşti. Drazic a spus că nu se impunea cartonaşul roşu la cea mai controversată fază, iar în acelaşi timp a criticat atitudinea cu care echipa sa a intrat pe teren.
„E dificil să accepţi un eşec, dar aşa e în fotbal. Rapid a arătat mai mult caracter şi spirit de luptă mai mare. Ne-am pregătit, ştiam la ce să ne aşteptăm. Din păcat am intrat fără energie, e inacceptabil. Putem să vorbim despre faptul că am avut meci acum 3 zile, dar totul e în capul nostru.
Nu există scuze când eşuezi. A fost o pasă în spaţiu, portarul a încercat să controleze mingea şi l-am presat, dar cred că arbitrul a luat decizia bună pentru că nu am reuşit să ating balonul. Mă simt bine la CFR Cluj, încerc să dau totul şi să mă înţeleg cât mai bine cu coechipierii.
Nu ştiam multe lucruri, ştiam doar că CFR Cluj e o echipă mare şi încearcă an de an să joace în cupele europene. Eu încerc să fiu sănătos şi să dau totul pe teren, pentru a fi victorioşi pe teren. Se întâmplă la toate cluburuile mari să fie întârzieri salariale. Avem zile să ne pregătim pentru următorul meci şi cu ajutorul suporterilor să avem o evoluţie reuşită”, a spus Stefan Drazic.
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