„Suntem pe drumul cel bun”. Constantin Grameni, euforic după ce Rapid a dat recital cu CFR Cluj: „Aveam sete de revanşă”

Constantin Grameni a oferit prima reacţie, după ce Rapid a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1. Giuleştenii s-au impus în derby-ul rundei a treia din Liga 1 graţie „dublei” lui Alexandru Dobre şi a golului marcat de Olimpiu Moruţan, în prima repriză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Constantin Grameni a amintit de faptul că Rapid nu o mai învinsese pe CFR Cluj, pe teren propriu, din 2023. Mijlocaşul a transmis că giuleştenii aveau „sete de revanşă” în faţa rivalilor clujeni.

Constantin Grameni, prima reacţie după Rapid – CFR Cluj 3-1

Totodată, Constantin Grameni a transmis că echipa s-a retras în repriza secundă, în ciuda indicaţiilor primite de la Daniel Pancu, după ce la pauză conducea cu 3-0. Mijlocaşul a declarat că giuleştenii sunt pe drumul cel bun, în acest start de sezon.

Grameni a mai declarat că se simte excelent împărţind mijlocul terenului cu Cătălin Vulturar, jucător alături de care a evoluat şi la naţionalele de tineret ale României.

„Foarte bucuroşi, nu mai câştigasem cu CFR de multă vreme, ne-au bătut aspru. Aveam sete de revanşă. A fost o seară frumoasă. Ne-a lipsit acest spirit al Rapidului, să începem meciurile foarte tare, să arătăm că jucăm acasă, că avem un public foarte frumos. În a doua repriză ne-am retras, cred că trebuia să stăm mai sus, să marcăm. Mister ne-a spus să stăm cât mai sus, dar s-a întâmplat, din instict.