„Suntem pe drumul cel bun”. Constantin Grameni, euforic după ce Rapid a dat recital cu CFR Cluj: „Aveam sete de revanşă”

Constantin Grameni a oferit prima reacţie, după ce Rapid a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1. Giuleştenii s-au impus în derby-ul rundei a treia din Liga 1 graţie „dublei” lui Alexandru Dobre şi a golului marcat de Olimpiu Moruţan, în prima repriză.
Constantin Grameni a amintit de faptul că Rapid nu o mai învinsese pe CFR Cluj, pe teren propriu, din 2023. Mijlocaşul a transmis că giuleştenii aveau „sete de revanşă” în faţa rivalilor clujeni.
Constantin Grameni, prima reacţie după Rapid – CFR Cluj 3-1
Totodată, Constantin Grameni a transmis că echipa s-a retras în repriza secundă, în ciuda indicaţiilor primite de la Daniel Pancu, după ce la pauză conducea cu 3-0. Mijlocaşul a declarat că giuleştenii sunt pe drumul cel bun, în acest start de sezon.
Grameni a mai declarat că se simte excelent împărţind mijlocul terenului cu Cătălin Vulturar, jucător alături de care a evoluat şi la naţionalele de tineret ale României.
„Foarte bucuroşi, nu mai câştigasem cu CFR de multă vreme, ne-au bătut aspru. Aveam sete de revanşă. A fost o seară frumoasă. Ne-a lipsit acest spirit al Rapidului, să începem meciurile foarte tare, să arătăm că jucăm acasă, că avem un public foarte frumos. În a doua repriză ne-am retras, cred că trebuia să stăm mai sus, să marcăm. Mister ne-a spus să stăm cât mai sus, dar s-a întâmplat, din instict.
Bine că nu au marcat şi golul doi, era presiune. Lumea a fost foarte bucuroasă cu ce a văzut în acest meci, suntem pe drumul cel bun. Din moment ce suntem şi jucători tineri, avem o bancă tânără, avem o marjă de creştere foarte mare, acum mergem la Arad să câştigăm meciul.
Eu şi Cătă (n.r. Cătălin Vulturar) ne simţim foarte bine împreună, am jucat împreună şi la naţionale, ne simţim foarte bine împreună, dar azi e bine, suntem trio-ul perfect, şi la meciul următor vedem”, a declarat Constantin Grameni, după Rapid – CFR Cluj 3-1, conform digisport.ro.
Rapid – CFR Cluj 3-1
În Giuleşti, meciul a început cu oaspeţii solicitând un cartonaş roşu pentru intrarea lui Aioani la Drazic, în minutul 7, însă arbitrul a acordat doar galben portarului rapidist. Gazdele au trecut pe lângă deschiderea scorului în minutul 21, la lovitura de cap a lui Bubanja, însă golul a picat şase minute mai târziu, când Alex Dobre a marcat cu o execuţie interesantă, din careu. Presiunea giuleştenilor a continuat şi acelaşi Alex Dobre a majorat avantajul alb-vişiniilor în minutul 33. Rapidul a intrat însă la pauză cu avantaj de trei goluri, Moruţan marcând frumos, după un contratac de manual, în minutul 42.
Vulturar a căzut în careul oaspeţilor în minutul 51, iar rapidiştii au cerut penalti, nu s-a dat însă nimic şi, pe contraatac, clujenii au redus din diferenţă după o centrare a lui Bruno Costa, deviată în gol de Drazic. La poarta cealaltă, Aioani a intervenit la şutul periculos al lui Bruno Costa, în minutul 77, iar clujenii au căutat în continuare să marcheze, însă nu au mai făcut-o şi Rapid – CFR Cluj s-a terminat 3-1.
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