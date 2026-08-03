Daniel Pancu a surprins după Rapid – CFR 3-1: „Clubul nu are mentalitate!”. A anunţat transferuri şi 2 accidentări

Rapid a bifat a doua victorie din primele 3 etape ale Ligii 1, după ce a învins-o pe CFR Cluj, 3-1, datorită unor reuşite semnate de Alex Dobre (x2) şi Olimpiu Moruţan.
Giuleştenii au urcat pe primul loc datorită acestui rezultat, însă ar putea să fie întrecuţi de marea rivală din Bucureşti, FCSB, care are de jucat pe teren propriu împotriva celor de la Farul.
Daniel Pancu, după Rapid – CFR Cluj: „Clubul nu are mentalitate!”
Daniel Pancu a avut un discurs categoric şi a recunoscut că sunt probleme din punct de vedere al mentalităţii la Rapid.
„Ai descoperit, da? Erau nişte spaţii acolo, nu puteam să jucăm cu 2 fotbalişti care sparg liniile cu mingea. Puţin lent fundaşul lor central dreapta cu mingea, cred că am fost foarte inspirat când am alcătuit primul 11. O primă repriză entuziasmantă, după care vorbesc de mentalitatea clubului. Clubul nu are mentalitate.
Dacă nici la 3-0 nu poţi să joci relaxat…Ţine de mentalul clubului. Eu nu cunosc jucătorii, nu ştiu reacţiile lor, nu ştiu care joacă bine pe teren propriu, care joacă bine sub presiune, sunt multe lucruri care durează. O să fie nevoie de timp la cum văd eu lucrurile. E bine că am mai spart o bubă astăzi, drumul e lung, dar sunt lucruri pozitive.
Vin dintr-o perioadă în care aici era greu pentru adversari, dar vă spun că o să fie meciuri când o să fim conduşi şi vreau să văd reacţia jucătorilor, dar cu publicul ăsta minunat în spate o să le fie greu multora. E mental, nu e vina jucătorilor, vorbim de mentalitatea clubului, frica de a câştiga, frica de performanţă. Rapid a arătat an de an că e bogată, atât, avem milioane, plătim sute de mii”, a spus Daniel Pancu.
Problemele medicale pentru doi jucători de la Rapid + Ce spune de transferuri
Tehnicianul giuleştenilor a dezvăluit că doi dintre jucătorii care au fost titulari au avut probleme medicale şi de asta au fost schimbaţi. De asemenea, Pancu a mai vorbit şi despre câte transferuri îşi doreşte.
„Moruţan a avut o problemă medicală, la fel şi Kodor, care nu mi-a zis la pauză. I-am schimbat ca să nu pierd un moment de schimbare. Oricât de bine am fi pregătiţi fizic nu poţi să duci ritmul din 16 în 16. M-am gândit să joc cu Petrila, Moruţan, 9 fals, şi Dobre, eram pregătiţi să atacăm spaţiul din spatele fundaşilor.
Kodor e un jucător foarte bun, pe care am vrut să-l iau la U21, la turneu, dar Federaţia nu m-a lăsat că trebuia să meargă la U19. L-am văzut la un meci cu Germania când i-a aruncat prin tribune pe doi fundaşi mai masivi decât el. Da, minim 2 jucători vor veni săptămâna viitoare şi s-ar putea să mai cer minim un jucător”, a mai spus Daniel Pancu.
Ce urmează pentru Rapid după startul bun de sezon
Venirea lui Daniel Pancu în locul lui Costel Gâlcă are un impact pozitiv pentru echipa giuleşteană, care a început pozitiv sezonul. A fost o primă victorie, 1-0, cu Sepsi, un egal la Botoşani, 1-1, plus succesul contra celor de la CFR Cluj.
Trupa bucureşteană urmează să aibă un duel în deplasare, contra celor de la UTA, în runda cu numărul 4, după care va avea o partidă la fel de dificilă, pe teren propriu, contra celor de la Dinamo.
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