Daniel Pancu a surprins după Rapid – CFR 3-1: „Clubul nu are mentalitate!”. A anunţat transferuri şi 2 accidentări

Rapid a bifat a doua victorie din primele 3 etape ale Ligii 1, după ce a învins-o pe CFR Cluj, 3-1, datorită unor reuşite semnate de Alex Dobre (x2) şi Olimpiu Moruţan.

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Giuleştenii au urcat pe primul loc datorită acestui rezultat, însă ar putea să fie întrecuţi de marea rivală din Bucureşti, FCSB, care are de jucat pe teren propriu împotriva celor de la Farul.

Daniel Pancu, după Rapid – CFR Cluj: „Clubul nu are mentalitate!”

Daniel Pancu a avut un discurs categoric şi a recunoscut că sunt probleme din punct de vedere al mentalităţii la Rapid.

„Ai descoperit, da? Erau nişte spaţii acolo, nu puteam să jucăm cu 2 fotbalişti care sparg liniile cu mingea. Puţin lent fundaşul lor central dreapta cu mingea, cred că am fost foarte inspirat când am alcătuit primul 11. O primă repriză entuziasmantă, după care vorbesc de mentalitatea clubului. Clubul nu are mentalitate.

Dacă nici la 3-0 nu poţi să joci relaxat…Ţine de mentalul clubului. Eu nu cunosc jucătorii, nu ştiu reacţiile lor, nu ştiu care joacă bine pe teren propriu, care joacă bine sub presiune, sunt multe lucruri care durează. O să fie nevoie de timp la cum văd eu lucrurile. E bine că am mai spart o bubă astăzi, drumul e lung, dar sunt lucruri pozitive.