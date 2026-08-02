„Ultimele goluri la Rapid?”. Răspunsul dat de Alexandru Dobre, după oferta primită din Turcia

Alexandru Dobre a oferit prima reacţie, după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe CFR Cluj. Giuleştenii s-au impus fără emoţii în derby-ul rundei a treia din Liga 1, urcând provizoriu pe primul loc.

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Alexandru Dobre a revenit în primul 11 al giuleştenilor şi a marcat o „dublă” în prima repriză a duelului cu CFR Cluj. Celălalt gol al formaţiei de sub Grant a fost marcat de Olimpiu Moruţan.

Alexandru Dobre, prima reacţie după ce a marcat o „dublă” în Rapid – CFR Cluj

Alexandru Dobre s-a declarat extrem de bucuros de victoria categorică obţinută de Rapid. Mijlocaşul a subliniat că echipa lui Daniel Pancu a jucat ca o „echipă mare”, obţinând cele trei puncte fără mari emoţii.

De asemenea, întrebat despre viitorul său, ţinând cont de oferta primită din Turcia, de la Rizespor, Alexandru Dobre a oferit un răspuns categoric. Mijlocaşul a transmis că e concentrat să dea totul pentru giuleşteni şi nu se gândeşte la o plecare.

„Sunt fericit pentru ce a reuşit echipa. Am muncit din greu şi am luat cele trei puncte. Sunt fericit pentru reuşita mea, dar cea mai importantă e victoria. Arată că am jucat ca o echipă mare, că ne putem bate cu cele de sus.