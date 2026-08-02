„Ultimele goluri la Rapid?”. Răspunsul dat de Alexandru Dobre, după oferta primită din Turcia

Alexandru Dobre a oferit prima reacţie, după ce Rapid a învins-o cu 3-1 pe CFR Cluj. Giuleştenii s-au impus fără emoţii în derby-ul rundei a treia din Liga 1, urcând provizoriu pe primul loc.
Alexandru Dobre a revenit în primul 11 al giuleştenilor şi a marcat o „dublă” în prima repriză a duelului cu CFR Cluj. Celălalt gol al formaţiei de sub Grant a fost marcat de Olimpiu Moruţan.
Alexandru Dobre, prima reacţie după ce a marcat o „dublă” în Rapid – CFR Cluj
Alexandru Dobre s-a declarat extrem de bucuros de victoria categorică obţinută de Rapid. Mijlocaşul a subliniat că echipa lui Daniel Pancu a jucat ca o „echipă mare”, obţinând cele trei puncte fără mari emoţii.
De asemenea, întrebat despre viitorul său, ţinând cont de oferta primită din Turcia, de la Rizespor, Alexandru Dobre a oferit un răspuns categoric. Mijlocaşul a transmis că e concentrat să dea totul pentru giuleşteni şi nu se gândeşte la o plecare.
„Sunt fericit pentru ce a reuşit echipa. Am muncit din greu şi am luat cele trei puncte. Sunt fericit pentru reuşita mea, dar cea mai importantă e victoria. Arată că am jucat ca o echipă mare, că ne putem bate cu cele de sus.
Unde doreşte Mister să mă bage, stanga dreapta, sunt aici să-mi fac treaba. Când sunt pe bancă, înseamnă că e cineva care e gata să dea totul pentru această echipă. (N.r. Despre oferta de la Rizespor) Sunt concentrat 100% pe Rapid, Rapid e echipa la care joc, e echipa pe care o iubesc, sunt aici să dau 100%”, a declarat Alexandru Dobre, conform digisport.ro, după Rapid – CFR Cluj 3-1.
Rapid – CFR Cluj 3-1
În Giuleşti meciul a început cu oaspeţii solicitând un cartonaş roşu pentru intrarea lui Aioani la Drazic, în minutul 7, însă arbitrul a acordat doar galben portarului rapidist. Gazdele au trecut pe lângă deschiderea scorului în minutul 21, la lovitura de cap a lui Bubanja, însă golul a picat şase minute mai târziu, când Alex Dobre a marcat cu o execuţie interesantă, din careu. Presiunea giuleştenilor a continuat şi acelaşi Alex Dobre a majorat avantajul alb-vişiniilor în minutul 33. Rapidul a intrat însă la pauză cu avantaj de trei goluri, Moruţan marcând frumos, după un contratac de manual, în minutul 42.
Vulturar a căzut în careul oaspeţilor în minutul 51, iar rapidiştii au cerut penalti, nu s-a dat însă nimic şi, pe contraatac, clujenii au redus din diferenţă după o centrare a lui Bruno Costa, deviată în gol de Drazic. La poarta cealaltă, Aioani a intervenit la şutul periculos al lui Bruno Costa, în minutul 77, iar clujenii au căutat în continuare să marcheze, însă nu au mai făcut-o şi Rapid – CFR Cluj s-a terminat 3-1.
Elevii lui Pancu au trecut pe primul loc al clasamentului, cu 7 puncte. CFR este a 10-a, cu trei puncte şi două înfrângeri.
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