Ciprian Marica a făcut anunțul, după ce Neluțu Sabău a fost prezentat la Farul

Farul Constanța va începe sezonul cu un nou antrenor, Ioan Ovidiu Sabău fiind soluția ideală găsită de acționariat pentru înlocuirea lui Flavius Stoican.

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Ciprian Marica a făcut un anunț important, după ce acum câteva zile preciza că se va retrage de la Farul, fiind nemulțumit de deciziile luate de Gică Popescu.

Ciprian Marica rămâne la Farul

Ciprian Marica a avut o ieșire nervoasă acum câteva zile, când a criticat una dintre deciziile luate de Gică Popescu. Concret, acesta fusese nemulțumit de faptul că „Baciul” nu s-a consultat și cu el în alegerea înlocuitorului pentru Flavius Stoican.

După ce a amenințat cu plecarea, acționarul minoritar al constănțenilor a revenit la sentimente mai bune și a confirmat că situația s-a remediat.

„Am avut o discuție cu Gică Popescu. Am reglat lucrurile. Ne-am spus unul altuia ce am avut de spus. Am vorbit despre numirea lui Sabău. Am lămurit că de acum încolo va exista o comunicare mai bună și că vom face lucrurile de comun acord”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.