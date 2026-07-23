Se face ultimul transfer la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Este singura țintă”

FCSB e gata să pună punct campaniei de achiziţii cu un ultim transfer. Mihai Stoinca a anunţat că bucureştenii mai vor un atacant. Acesta ar fi putea fi chiar Denis Drăguş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Ofri Arad a suferit o entorsă și, cel mai probabil, va reveni săptămâna viitoare. La mijlocaș cred că am renunțat. Am avut o revelație că aveam deja un mijlocaș (n.r. – Radunovic), dar nu îl foloseam pe poziția aceea. Suntem acoperiți pe acel post. Atacant căutăm în continuare. Este singura țintă pe care nu am atins-o până acum”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, despre campania de achiziții a FCSB.

Gigi Becali a anunţat şi el că îl aşteaptă pe Denis Drăguş la FCSB.

„Eu îl aștept în continuare pe Denis Drăguș, dar nu este adevărat ce a apărut. Dacă vine, bine. Dar trebuie să se înțeleagă cu ei, nu am treabă. Nu plătesc niciun ban pe transfer, eu îl iau împrumut dacă va fi să fie”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.