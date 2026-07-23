Home | Fotbal | Liga 1 | Se face ultimul transfer la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Este singura țintă”

Se face ultimul transfer la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Este singura țintă”

Radu Constantin Publicat: 23 iulie 2026, 15:09

Comentarii
Se face ultimul transfer la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Este singura țintă

Mihai Stoica, la FCSB/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

FCSB e gata să pună punct campaniei de achiziţii cu un ultim transfer. Mihai Stoinca a anunţat că bucureştenii mai vor un atacant. Acesta ar fi putea fi chiar Denis Drăguş.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

”Ofri Arad a suferit o entorsă și, cel mai probabil, va reveni săptămâna viitoare. La mijlocaș cred că am renunțat. Am avut o revelație că aveam deja un mijlocaș (n.r. – Radunovic), dar nu îl foloseam pe poziția aceea. Suntem acoperiți pe acel post. Atacant căutăm în continuare. Este singura țintă pe care nu am atins-o până acum”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, despre campania de achiziții a FCSB.

Gigi Becali a anunţat şi el că îl aşteaptă pe Denis Drăguş la FCSB.

„Eu îl aștept în continuare pe Denis Drăguș, dar nu este adevărat ce a apărut. Dacă vine, bine. Dar trebuie să se înțeleagă cu ei, nu am treabă. Nu plătesc niciun ban pe transfer, eu îl iau împrumut dacă va fi să fie”, a spus Gigi Becali, citat de digisport.ro.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
Observator
Valuri de 3 metri pe litoral şi steag roşu arborat. În ce staţiuni nu au voie să intre în mare turiştii
Juan Bauza, la Rapid?! Negocieri avansate între argentinian și Victor Angelescu. Exclusiv
Fanatik.ro
Juan Bauza, la Rapid?! Negocieri avansate între argentinian și Victor Angelescu. Exclusiv
16:04

Rapid detonează bomba verii în Liga 1: Juan Bauza. Cine negociază personal cu starul lui Adrian Mititelu
15:28

Pleacă în Turcia. Transfer de 1,7 milioane de euro la Rapid!
15:22

Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
14:48

Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
14:28

Radu Drăgușin nu i-a convins pe italieni după debutul la Fiorentina: „Pare să fi fost pe teren doar pentru asta”
14:09

Mircea Rednic, mărturisire tulburătoare despre George Blay. Ce au vorbit ultima dată la telefon
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 5 Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş 6 Cu ce echipă semnează Baba Alhassan. Destinaţie surpriză
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial