Home | Fotbal | Liga 1 | Pleacă în Turcia. Transfer de 1,7 milioane de euro la Rapid!

Pleacă în Turcia. Transfer de 1,7 milioane de euro la Rapid!

Radu Constantin Publicat: 23 iulie 2026, 15:28

Comentarii
Pleacă în Turcia. Transfer de 1,7 milioane de euro la Rapid!
Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Nou-promovata în prima ligă din Turcia, Corum FK, s-ar afla în discuţii avansate cu Rapid pentru transferul lui Andrei Borza, anunţă iamsport.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Borza a fost adus de la Farul, în 2023, iar giuleştenii au plătit 800.000 de euro pentru el. Acum, Dan Şucu ar fi dispus să-l transfere, iar profitul s-ar ridica la aproximativ 1 milion de euro.

”L-am ținut pentru că este un jucător foarte important pentru noi, dar este un jucător și foarte valoros și e clar că nu vom putea să ne opunem plecării lui la un moment dat”, declara Angelescu în primăvară, atunci când se vorbea despre iminenta plecare a fotbalistului.

Andrei Borza a îmbrăcat tricoul Rapidului în 100 de partide, formaţie pentru care a marcat 3 goluri. Borza are şi la echipa naţională de seniori două prezenţe.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Balonul de Aur 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Turiştii rezervă cu 2 ani înainte hoteluri într-un oraş din Noua Zeelandă. Vor asista la un fenomen rar
Observator
Turiştii rezervă cu 2 ani înainte hoteluri într-un oraş din Noua Zeelandă. Vor asista la un fenomen rar
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
Fanatik.ro
Ce cadou a primit Sorana Cîrstea de la Dan Șucu! Vedeta WTA este îndrăgostită de Rapid: ”Știe foarte bine imnul”
15:22

Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă
15:09

Se face ultimul transfer la FCSB. Anunţul lui Mihai Stoica: „Este singura țintă”
14:48

Fosta lideră mondială în tenis, rămasă fără 60.000.000 de dolari din cauza iubitului: „M-am îndrăgostit orbește”
14:28

Radu Drăgușin nu i-a convins pe italieni după debutul la Fiorentina: „Pare să fi fost pe teren doar pentru asta”
14:09

Mircea Rednic, mărturisire tulburătoare despre George Blay. Ce au vorbit ultima dată la telefon
13:53

OFICIAL | Barcelona și-a prezentat cel mai nou transfer al verii: „Nu clipi”
Vezi toate știrile
1 Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial 2 Reacţia lui Gigi Becali după ce s-a spus că plăteşte 1,5 milioane de euro pentru transferul lui Denis Drăguș 3 FCSB a prezentat oficial al doilea transfer al zilei! Lovitură după lovitură în mercato pentru roş-albaştri 4 Gicu Grozav a semnat! Destinaţie surpriză a fostului jucător de la Petrolul Ploieşti 5 Veste mare pentru FCSB venită din Turcia despre Denis Drăguş 6 Cu ce echipă semnează Baba Alhassan. Destinaţie surpriză
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate”
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Lovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul MondialLovitură de teatru: Lionel Messi, desemnat cel mai bun jucător de la Campionatul Mondial