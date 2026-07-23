Pleacă în Turcia. Transfer de 1,7 milioane de euro la Rapid!

Nou-promovata în prima ligă din Turcia, Corum FK, s-ar afla în discuţii avansate cu Rapid pentru transferul lui Andrei Borza, anunţă iamsport.ro.

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Borza a fost adus de la Farul, în 2023, iar giuleştenii au plătit 800.000 de euro pentru el. Acum, Dan Şucu ar fi dispus să-l transfere, iar profitul s-ar ridica la aproximativ 1 milion de euro.

”L-am ținut pentru că este un jucător foarte important pentru noi, dar este un jucător și foarte valoros și e clar că nu vom putea să ne opunem plecării lui la un moment dat”, declara Angelescu în primăvară, atunci când se vorbea despre iminenta plecare a fotbalistului.

Andrei Borza a îmbrăcat tricoul Rapidului în 100 de partide, formaţie pentru care a marcat 3 goluri. Borza are şi la echipa naţională de seniori două prezenţe.