Clubul care a pus pe masă 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu. CFR Cluj a rupt tăcerea - Antena Sport

Louis Munteanu a fost implicat într-o “telenovelă” în cea mai recentă perioadă de mercato, ținând cont de toate zvonurile care s-au învărtit în jurul unui posibil transfer al său. Recent, Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a vrut să facă lumină în privința situației respective și a numit echipa care i-a oferit lui Neluțu Varga nu mai puțin de 10 milioane de euro pentru serviciile atacantului de 23 de ai.
Oficialul “feroviarilor” a confirmat că Rennes este formația care a pus pe masă suma respectivă de bani, francezii fiind asociați cu mutarea aceasta încă din vară. Balaj nu a oferit însă detalii legate de motivul pentru care patronul clujenilor nu a acceptat oferta în cauză.
Louis Munteanu putea pleca pe 10 milioane de euro
Balaj a vorbit în cadrul aceleiași intervenții și despre posibilitatea ca atacantul să fi ajuns la Valencia. Așa cum se aflase, ibericii voiau inițial să îl împrumute pe Louis Munteanu, iar suma pe care o ofereau putea crește în funcție de performanțele sale.
“(n.r. Valencia ar fi oferit 10 milioane, 5+5?) Au fost ceva discuții, dar a stat diferit. Era vorba de un împrumut cu opțiune. Când vorbim de opțiune, nu e clar că se materializează. Da, e adevărat, Rennes a oferit zece milioane“, a spus preşedintele ardelenilor, potrivit digisport.ro.
Aflat aproape de jumătatea turului de campionat, Louis Munteanu nu și-a găsit momentan forma din sezonul trecut, în care a fost golgheterul Ligii 1. În 13 meciuri în toate competițiile, jucătorul lui Andrea Mandorlini a adunat două reușite și o pasă decisivă.
Louis Munteanu, gata să dea din nou totul pe teren
Louis Munteanu a vorbit în fața jurnaliștilor după victoria CFR-ului în fața celor de la Hermannstadt, scor 2-1. Atacantul lui Andrea Mandorlini s-a arătat mulțumit de cele trei puncte obținute de el și coechipierii săi, după care a vorbit pe scurt și despre momentul în care ar fi putut pleca în străinătate, însă nicio mutare nu s-a mai concretizat.
“Încep să mă simt din ce în ce mai bine. Sunt fericit pentru victoria echipei şi chiar am jucat bine azi. Zic că meci cu meci s-a văzut că lucrăm la antrenament, lucruri bune şi după cinci, şase meciuri am reuşit să câştigăm.
A fost greu (n.r. – despre transferul ratat), dar zic că am trecut peste. Vreau să muncesc din ce în ce mai mult, iar de acum să fie un reset şi pentru mine, să joc ca anul trecut, să mă bucur de fotbal, nu cum am fost trist până acum“, a spus atacantul din Gruia, potrivit digisport.ro.
- Ilie Dumitrescu ştie cele cinci echipe care prind play-off-ul în Liga 1: “Una singură mai e! Greu rău de tot”
- “Te dai şmecher” Victor Angelescu i-a răspuns dur lui Andrei Nicolescu! S-a reaprins conflictul dintre cei doi
- Alex Pop, dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu Gică Hagi: „Tăceam, ascultam și dădeam din cap”
- Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo
- Fostul patron din prima ligă a râs de FCSB: “Barcelona de la Lehliu”. Ce a remarcat la echipa lui Becali