Clubul care a pus pe masă 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu. CFR Cluj a rupt tăcerea - Antena Sport

Louis Munteanu a fost implicat într-o “telenovelă” în cea mai recentă perioadă de mercato, ținând cont de toate zvonurile care s-au învărtit în jurul unui posibil transfer al său. Recent, Cristi Balaj, președintele de la CFR Cluj, a vrut să facă lumină în privința situației respective și a numit echipa care i-a oferit lui Neluțu Varga nu mai puțin de 10 milioane de euro pentru serviciile atacantului de 23 de ai.

Oficialul “feroviarilor” a confirmat că Rennes este formația care a pus pe masă suma respectivă de bani, francezii fiind asociați cu mutarea aceasta încă din vară. Balaj nu a oferit însă detalii legate de motivul pentru care patronul clujenilor nu a acceptat oferta în cauză.

Louis Munteanu putea pleca pe 10 milioane de euro

Balaj a vorbit în cadrul aceleiași intervenții și despre posibilitatea ca atacantul să fi ajuns la Valencia. Așa cum se aflase, ibericii voiau inițial să îl împrumute pe Louis Munteanu, iar suma pe care o ofereau putea crește în funcție de performanțele sale.

“(n.r. Valencia ar fi oferit 10 milioane, 5+5?) Au fost ceva discuții, dar a stat diferit. Era vorba de un împrumut cu opțiune. Când vorbim de opțiune, nu e clar că se materializează. Da, e adevărat, Rennes a oferit zece milioane“, a spus preşedintele ardelenilor, potrivit digisport.ro.

Aflat aproape de jumătatea turului de campionat, Louis Munteanu nu și-a găsit momentan forma din sezonul trecut, în care a fost golgheterul Ligii 1. În 13 meciuri în toate competițiile, jucătorul lui Andrea Mandorlini a adunat două reușite și o pasă decisivă.