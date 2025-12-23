Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite - Antena Sport

Închide meniul
Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite

Viviana Moraru Publicat: 23 decembrie 2025, 16:28

Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite

Dan Şucu şi Victor Angelescu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Conducerea Rapidului a venit cu replica după discursul dur avut de Costel Gâlcă. Antrenorul a cerut transferuri de urgență la formația sa, după eșecul din derby-ul cu FCSB, scor 1-2.  

Antrenorul giuleștenilor a subliniat că își dorește calitate, și nu cantitate în lotul Rapidului, mărturisind că nu poate cuceri titlul cu actualii jucători pe care îi are la dispoziție. 

Conducerea Rapidului, replică pentru Costel Gâlcă după discursul dur 

Victor Angelescu i-a dat dreptate lui Costel Gâlcă și a transmis că Rapid are nevoie de întăriri. Președintele Rapidului a subliniat că echipa are mari probleme atunci când jucătorii de bază nu sunt în formă maximă. 

De asemenea, Victor Angelescu a anunțat și plecări de la Rapid, în această iarnă. Oficialul clubului din Giulești a transmis că țintele principale ale conducerii echipei sunt un atacant și un mijlocaș. 

„Știm că ne trebuie minimum doi jucători. Trebuie să tragem anumite concluzii după perioada asta mai slabă, nu doar după un meci, pentru că noi avem 3-4 meciuri de când jucăm așa. În momentul în care 2-3 jucători care fac diferența la noi nu merg, nu avem alții care să aducă un plus echipei. Ți se mai și accidentează un jucător, cum a fost Broza la noi, și nu am găsit pe nimeni care să joace la nivelul lui. 

Avem un lot bun, dar dacă stăm doar într-un prim „11” nu ai cum să câștigi titlul. Sunt de acord cu el. Niciun jucător nu poate să joace 40 de meciuri foarte bine, mai au și fluctuații. Alte echipe au loturi mult mai echilibrate, iar atunci când nu joacă bine unul apare altul. Dobre a jucat foarte mult, a jucat multe meciuri. Și Christensen are o anumită scădere. Până acum a făcut un campionat fantastic, dar în ultimul timp este la fel și el. 

Avem minimum doi jucători pe care i-am fi adus indiferent de ce s-ar fi întâmplat, plus vor mai fi aduși și alții. Vom trage linie, iar la unii jucători, care nu au arătate ceea ce trebuie, vom renunța. Orice jucător care pleacă trebuie să fie înlocuit. Vrem să aducem un mijlocaș și un atacant, dar nu pot să vă spun acum exact cine pleacă și cu cine îl vom înlocui”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro. 

Rapid a fost învinsă de FCSB și a pierdut și primul loc în Liga 1. Giuleștenii au fost detronați din fruntea campionatului de Universitatea Craiova, echipă care s-a impus categoric în partida cu Csikszereda, scor 5-0. 

