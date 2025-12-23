Conducerea Rapidului, replică după discursul dur al lui Costel Gâlcă. Anunț despre transferurile pregătite - Antena Sport

Conducerea Rapidului a venit cu replica după discursul dur avut de Costel Gâlcă. Antrenorul a cerut transferuri de urgență la formația sa, după eșecul din derby-ul cu FCSB, scor 1-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Antrenorul giuleștenilor a subliniat că își dorește calitate, și nu cantitate în lotul Rapidului, mărturisind că nu poate cuceri titlul cu actualii jucători pe care îi are la dispoziție.

Conducerea Rapidului, replică pentru Costel Gâlcă după discursul dur

Victor Angelescu i-a dat dreptate lui Costel Gâlcă și a transmis că Rapid are nevoie de întăriri. Președintele Rapidului a subliniat că echipa are mari probleme atunci când jucătorii de bază nu sunt în formă maximă.

De asemenea, Victor Angelescu a anunțat și plecări de la Rapid, în această iarnă. Oficialul clubului din Giulești a transmis că țintele principale ale conducerii echipei sunt un atacant și un mijlocaș.

„Știm că ne trebuie minimum doi jucători. Trebuie să tragem anumite concluzii după perioada asta mai slabă, nu doar după un meci, pentru că noi avem 3-4 meciuri de când jucăm așa. În momentul în care 2-3 jucători care fac diferența la noi nu merg, nu avem alții care să aducă un plus echipei. Ți se mai și accidentează un jucător, cum a fost Broza la noi, și nu am găsit pe nimeni care să joace la nivelul lui.