Control doping după FCSB - CFR Cluj. Decizia luată de ANAD - Antena Sport

La finanul meciului FCSB – CFR Cluj va avea loc un control doping. Măsura a fost anunţată de ANAD.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit digisport.ro, la finalul partidei urmează să se desfășoare și un control doping, la care sunt așteptați să se prezinte câte doi, sau posibil chiar trei, jucători de la fiecare echipă. Nu este ceva special legat de acest meci, ci astfel de verificări sunt dese la meciurile din Liga 1.

Același lucru s-a întâmplat în Liga 1 și sâmbătă seară, la meciul din Bănie dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, câștigat de olteni cu scorul de 2-0. Câte doi fotbaliști de la fiecare formație au fost chemați la testele respective, și anume Vasile Mogoș și Nicușor Bancu de la olteni, respectiv Alex Cîmpanu și Andrei Dumitru de la moldoveni, potrivit informațiilor Antena Sport. Jucătorii au fost desemnaţi cu cinci minute înainte de final de la ambele formații.