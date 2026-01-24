Control antidoping după Universitatea Craiova - FC Botoșani. Patru jucători vizați - Antena Sport

Partida dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani a fost marcată după fluierul final de un control antidoping.
Câte doi fotbaliști de la fiecare formație au fost chemați la testele respective, și anume Vasile Mogoș și Nicușor Bancu de la olteni, respectiv Alex Cîmpanu și Andrei Dumitru de la moldoveni, potrivit informațiilor Antena Sport.
Patru jucători, testați antidoping
Universitatea Craiova a învins-o pe Ion Oblemenco pe FC Botoșani cu scorul de 2-0 și a revenit pe primul loc în Liga 1. Înainte de meci, reprezentanții ANAD au anunțat că vor efectua un control antidoping de rutină, iar cu cinci minute înainte de final au fost desemnați arbitrar și jucătorii de la ambele formații.
Pe lista celor de la ANAD s-au aflat de la Universitatea Craiova Nicușor Bancu, unul dintre integraliștii lui Filipe Coelho, respectiv Vasile Mogoș, care a fost rezervă neutilizată. De la FC Botoșani au fost chemați Alex Cîmpanu, el fiind titular și înlocuit în minutul 57, respectiv Andrei Dumitru, care nici el, asemenea lui Mogoș, nu a bifat vreun minut pe teren.
În trecut, ANAD-ul a fost criticată că a realizat prea puține astfel de teste în sezonul trecut. Spre exemplu, în stagiunea precedentă, după primele 29 de etape din Liga 1 se înregistraseră doar patru meciuri în care jucătorii celor două echipe au fost supuși testelor, potrivit golazo.ro.
În sezonul 2025/26, s-a mai efectutat un control antidoping la meciul dintre Rapid și Oțelul din decembrie, când gălățenii s-au impus cu 2-0.
- “Am discutat cu conducerea!” Ştefan Baiaram, anunţ despre oferta primită: “Cu siguranţă voi pleca”
- “Dă-i drumul, Gigi!” Giovanni Becali cere transferul lui Bîrligea pentru 7 milioane de euro!
- Primul verdict după ce Ștefan Baiaram s-a accidentat în Universitatea Craiova – Botoșani: “Așa a fost să fie”
- Coelho, după 2-0 cu Botoşani: “Scorul este unul corect!” Ce i-a spus centralului de i-a dat “galben”
- “Zici că voia să ne bată”. Leo Grozavu l-a făcut praf pe Marcel Bîrsan după Universitatea Craiova – Botoșani