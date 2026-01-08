Coșmarul de la Atena a lăsat urme adânci pentru Nicușor Bancu: „Mă bântuie” - Antena Sport

Universitatea Craiova a terminat anul 2025 pe prima poziție în Liga 1, dar oltenii ar fi putut realiza și o performanță remarcabilă în cupele europene, acolo unde au ratat „la mustață” calificarea în play-off-ul UEFA Conference League.
Oltenii au avut un avantaj de două goluri pe terenul celor de la AEK Atena, în ultimul meci din faza principală, dar au pierdut dramatic, după ce au încasat două goluri în prelungiri.
Eșecul Craiovei de la AEK Atena, catastrofal pentru olteni
Universitatea Craiova se află în cantonament în Antalya, dar jucătorii nu pot uita de eșecul dramatic suferit la Atena, acolo unde s-a ratat calificarea în play-off-ul UEFA Conference League.
Nicușor Bancu și-a reamintit acea seară catastrofală a grupării din Bănie, care era la doar câteva minute de un rezultat cu adevărat istoric pentru club.
„Da, chiar mă bântuie. Noaptea când mă pun în pat îmi aduc aminte de acel moment. Chiar dacă văd un meci la TV îmi trece prin minte acel moment de la Atena. O să trăiesc cu el toată viața, o dezamăgire foarte mare. Ne-a părut rău, puteam face un lucru nemaiîntâlnit la Universitatea.
Nimeni nu se aștepta să facem atâtea puncte și să facem meciuri bune cu marile echipe ale Europei. Dacă o să jucăm în campionat cum am făcut-o în Europa nimeni nu cred că ne poate pune probleme. Probabil au mai fost, dar este una dintre cele mai multe dezamăgiri din viața mea. Nu am putut să dorm. A fost foarte greu, e greu să vorbesc despre asta. În oraș s-a vorbit numai de bine, clubul a fost mulțumit de ceea ce am realizat”, a declarat Nicușor Bancu, potrivit digisport.ro.
