OFICIAL | Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus. Cine îi va lua locul - Antena Sport

Metaloglobus Bucureşti şi antrenorul Mihai Teja au ajuns la un acord privind încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale, a anunţat, luni dimineaţa, pe pagina sa de Facebook, clubul aflat pe ultimul loc în Liga 1.
‘‘Îi mulţumim pentru activitatea desfăşurată pe durata mandatului său şi pentru munca depusă în cadrul clubului. Îi dorim succes în continuarea carierei profesionale’‘, se mai arată în comunicat.
Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus
Despărţirea dintre cele două părţi vine cu o etapă înaintea încheierii sezonului regulat, după ce Metaloglobus a pierdut pe terenul liderului Universitatea Craiova cu scorul de 1-2, după ce a condus la pauză prin golul lui Florin Purece (3). Universitatea a egalat imediat după pauză, prin Adrian Rus (49), victoria fiind adusă de autogolul lui Omar Pasagic (79).
Metaloglobus a promovat surprinzător în Superligă, la finalul sezonului trecut, după un baraj cu Poli Iaşi, fiind condusă de pe banca tehnică de Ianis Zicu. Mihai Teja a preluat apoi echipa şi a obţinut doar 11 puncte în 29 de etape, între care victorii cu FCSB şi Farul şi egaluri cu Universitatea Craiova şi CFR Cluj.
În ultima etapă a sezonului regulat, Metaloglobus va juca acasă cu UTA.
Florin Bratu, aşteptat la Metaloglobus
Florin Bratu urmează să antreneze din nou o formație din Liga 1, după ce s-a înțeles cu cei de la Metaloglobus. Antrenorul de 46 de ani va prelua formația din Pantelimon după ce Mihai Teja și-a anunțat plecarea la finalul meciului pierdut sâmbătă contra Universității Craiova.
Florin Bratu urmează să se despartă de CS Dinamo la începutul primăverii și să o preia pe Metaloglobus cu o misiune clar stabilită, și anume salvarea de la retrogradare. Potrivit informațiilor golazo.ro, “Bratone” este cel care va prelua banca tehnică a echipei bucureștene, care în acest moment se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 de puncte adunate după 29 de etape.
Bratu revine astfel după o pauză de șapte ani și jumătate în primul eșalon al fotbalului românesc. Singura echipă pe care fostul atacant a pregătit-o în Liga 1 este FC Dinamo, alături de care a petrecut 25 de meciuri, fiind demis după nouă etape disputate în sezonul 2018/19, la mijlocul lunii septembrie. Cu o stagiune în urmă, Bratu îi pregătise pe alb-roșii în play-out și a terminat pe primul loc.
