Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

OFICIAL | Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus. Cine îi va lua locul - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | OFICIAL | Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus. Cine îi va lua locul

OFICIAL | Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus. Cine îi va lua locul

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 10:08

Comentarii
OFICIAL | Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus. Cine îi va lua locul

Mihai Teja, în timpul unui meci/ Profimedia

Metaloglobus Bucureşti şi antrenorul Mihai Teja au ajuns la un acord privind încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale, a anunţat, luni dimineaţa, pe pagina sa de Facebook, clubul aflat pe ultimul loc în Liga 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

‘Îi mulţumim pentru activitatea desfăşurată pe durata mandatului său şi pentru munca depusă în cadrul clubului. Îi dorim succes în continuarea carierei profesionale’‘, se mai arată în comunicat.

Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus

Despărţirea dintre cele două părţi vine cu o etapă înaintea încheierii sezonului regulat, după ce Metaloglobus a pierdut pe terenul liderului Universitatea Craiova cu scorul de 1-2, după ce a condus la pauză prin golul lui Florin Purece (3). Universitatea a egalat imediat după pauză, prin Adrian Rus (49), victoria fiind adusă de autogolul lui Omar Pasagic (79).

Metaloglobus a promovat surprinzător în Superligă, la finalul sezonului trecut, după un baraj cu Poli Iaşi, fiind condusă de pe banca tehnică de Ianis Zicu. Mihai Teja a preluat apoi echipa şi a obţinut doar 11 puncte în 29 de etape, între care victorii cu FCSB şi Farul şi egaluri cu Universitatea Craiova şi CFR Cluj.

În ultima etapă a sezonului regulat, Metaloglobus va juca acasă cu UTA.

Reclamă
Reclamă

Florin Bratu, aşteptat la Metaloglobus

Florin Bratu urmează să antreneze din nou o formație din Liga 1, după ce s-a înțeles cu cei de la Metaloglobus. Antrenorul de 46 de ani va prelua formația din Pantelimon după ce Mihai Teja și-a anunțat plecarea la finalul meciului pierdut sâmbătă contra Universității Craiova.

Florin Bratu urmează să se despartă de CS Dinamo la începutul primăverii și să o preia pe Metaloglobus cu o misiune clar stabilită, și anume salvarea de la retrogradare. Potrivit informațiilor golazo.ro, “Bratone” este cel care va prelua banca tehnică a echipei bucureștene, care în acest moment se află pe ultimul loc în Liga 1, cu 11 de puncte adunate după 29 de etape.

Bratu revine astfel după o pauză de șapte ani și jumătate în primul eșalon al fotbalului românesc. Singura echipă pe care fostul atacant a pregătit-o în Liga 1 este FC Dinamo, alături de care a petrecut 25 de meciuri, fiind demis după nouă etape disputate în sezonul 2018/19, la mijlocul lunii septembrie. Cu o stagiune în urmă, Bratu îi pregătise pe alb-roșii în play-out și a terminat pe primul loc.

Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteniAu crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Observator
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv
Fanatik.ro
„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv
12:38
Pe ce a dat vina Gigi Becali, după dezastrul de la FCSB: “S-au învăţat cu bani mulţi”
12:25
Gigi Becali a anunţat o măsură radicală la FCSB, după ratarea play-off-ului: “Am tras un semnal de alarmă, i-am zis lui MM”
12:00
Lovitură pentru Dinamo înainte de play-off. Cât lipsește Karamoko după ce a ieșit pe targă în meciul cu Argeș
11:53
Programul Marelui Premiu al Australiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (06:00)
11:31
Intimidare sau ironie fină la Real Madrid? Postarea Barcelonei înainte de returul din Cupă cu Atletico
10:56
Cum s-au descurcat echipele intrate în play-off în meciurile directe? Craiova e lider, Dinamo nu prinde podiumul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”