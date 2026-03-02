OFICIAL | Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus. Cine îi va lua locul - Antena Sport

Metaloglobus Bucureşti şi antrenorul Mihai Teja au ajuns la un acord privind încetarea, de comun acord, a raporturilor contractuale, a anunţat, luni dimineaţa, pe pagina sa de Facebook, clubul aflat pe ultimul loc în Liga 1.

‘‘Îi mulţumim pentru activitatea desfăşurată pe durata mandatului său şi pentru munca depusă în cadrul clubului. Îi dorim succes în continuarea carierei profesionale’‘, se mai arată în comunicat.

Despărţirea dintre cele două părţi vine cu o etapă înaintea încheierii sezonului regulat, după ce Metaloglobus a pierdut pe terenul liderului Universitatea Craiova cu scorul de 1-2, după ce a condus la pauză prin golul lui Florin Purece (3). Universitatea a egalat imediat după pauză, prin Adrian Rus (49), victoria fiind adusă de autogolul lui Omar Pasagic (79).

Metaloglobus a promovat surprinzător în Superligă, la finalul sezonului trecut, după un baraj cu Poli Iaşi, fiind condusă de pe banca tehnică de Ianis Zicu. Mihai Teja a preluat apoi echipa şi a obţinut doar 11 puncte în 29 de etape, între care victorii cu FCSB şi Farul şi egaluri cu Universitatea Craiova şi CFR Cluj.

În ultima etapă a sezonului regulat, Metaloglobus va juca acasă cu UTA.