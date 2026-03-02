Vești bune despre Dan Petrescu, după ce "Bursucul" și-a anunțat revenirea: "Poate să-și reia activitatea" - Antena Sport

Iuliu Mureșan a avut recent o intervenție în cadrul unei emisiuni și a anunțat că Dan Petrescu are o situație medicală foarte bună și că sunt șanse mari ca din vară să revină în fotbal. Declarațiile președintelui de la CFR vin la aproape trei săptămâni după ce “Bursucul” însuși și-a anunțat revenirea în fotbal.

În luna august a anului trecut, Dan Petrescu decidea să renunțe la antrenorat și își dădea demisia de pe banca CFR-ului după umilința din play-off-ul Conference League cu Hacken, scor 2-7 în manșa tur. Atunci, fostul fundaș dreapta a decis să ia o pauză, fiind concentrat să își rezolve problemele sale de sănătate.

Iuliu Mureșan crede că Petrescu se întoarce în vară

La jumătate de an distanță de la acel moment, Dan Petrescu a anunțat că se simte bine și că ar putea să preia o echipă chiar și înainte de vară. Recent, Iuliu Mureșan a vorbit și el despre antrenorul alături de care a colaborat mult timp la CFR și a dezvăluit că a discutat recent cu el.

Președintele CFR-ului a confirmat declarațiile antrenorului de 58 de ani, care se simte bine și poate să își reia activitatea fotbalistică pe banca tehnică.

“Am mai vorbit. După toate meciurile ne dă mesaje, e alături de noi, ne susține. Încă mai face tratament. Situația lui medicală e foarte bună.