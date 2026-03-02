Cum s-au descurcat echipele intrate în play-off în meciurile directe? Craiova e lider, Dinamo nu prinde podiumul - Antena Sport

Configurația play-off-ului a fost stabilită odată cu victoria Argeșului contra lui Dinamo, iar cele șase echipe care vor participa în lupta pentru primele locuri din Liga 1 sunt următoarele: Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj, “U” Cluj, plus celelalte două menționate anterior.

Într-un clasament realizat strict cu echipele calificate în play-off, în care să se ia în considerare doar meciurile directe între ele, Universitatea Craiova se descurcă cel mai bine, iar pe podium apare o surpriză, FC Argeș.

Rezultatele între echipele din play-off + Clasamentul

Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat și implicit startul play-off-ului, cele șase echipe calificate își pot muta atenția deja spre lupta pe care o vor da în a doua parte a campionatului. Până atunci, merită analizat ce s-a întâmplat în meciurile directe dintre aceste șase formații care se vor lupta într-o configurație care în premieră nu o are pe FCSB.

Momentan, ierarhia în șase e condusă de Universitatea Craiova, cu 17 puncte adunate în nouă meciuri, însă “liderul” poate fi deturnat de Rapid, în cazul în care giuleștenii se impun în meciul din ultima etapă.

O apariție surprinzătoare este cea a lui FC Argeș, care se află pe podium, cu 13 puncte adunate, un rol important avându-l evident victoria contra lui Dinamo din penultima etapă. “U” Cluj și CFR sunt cele mai slabe formații dintre cele calificate în play-off în materie de rezultate directe contra viitoarelor adversare, adunând nouă puncte. Echipa lui Pancu mai are de jucat însă cu Dinamo în ultima rundă din sezonul regular.