Cum s-au descurcat echipele intrate în play-off în meciurile directe? Craiova e lider, Dinamo nu prinde podiumul - Antena Sport

Configurația play-off-ului a fost stabilită odată cu victoria Argeșului contra lui Dinamo, iar cele șase echipe care vor participa în lupta pentru primele locuri din Liga 1 sunt următoarele: Universitatea Craiova, Rapid, CFR Cluj, “U” Cluj, plus celelalte două menționate anterior.
Într-un clasament realizat strict cu echipele calificate în play-off, în care să se ia în considerare doar meciurile directe între ele, Universitatea Craiova se descurcă cel mai bine, iar pe podium apare o surpriză, FC Argeș.
Rezultatele între echipele din play-off + Clasamentul
Cu o etapă înainte de finalul sezonului regulat și implicit startul play-off-ului, cele șase echipe calificate își pot muta atenția deja spre lupta pe care o vor da în a doua parte a campionatului. Până atunci, merită analizat ce s-a întâmplat în meciurile directe dintre aceste șase formații care se vor lupta într-o configurație care în premieră nu o are pe FCSB.
Momentan, ierarhia în șase e condusă de Universitatea Craiova, cu 17 puncte adunate în nouă meciuri, însă “liderul” poate fi deturnat de Rapid, în cazul în care giuleștenii se impun în meciul din ultima etapă.
O apariție surprinzătoare este cea a lui FC Argeș, care se află pe podium, cu 13 puncte adunate, un rol important avându-l evident victoria contra lui Dinamo din penultima etapă. “U” Cluj și CFR sunt cele mai slabe formații dintre cele calificate în play-off în materie de rezultate directe contra viitoarelor adversare, adunând nouă puncte. Echipa lui Pancu mai are de jucat însă cu Dinamo în ultima rundă din sezonul regular.
Iată cum s-a descurcat fiecare echipă contra rivalelor sale de play-off, dar și clasamentul:
Univ. Craiova – 17 puncte
- Victorie și egal cu “U” Cluj – 4 puncte
- Victorie și egal cu CFR Cluj – 4 puncte
- Două egaluri cu Dinamo – 2 puncte
- Două victorii cu FC Argeș – 6 puncte
- Un egal cu Rapid, mai are meciul din ultima etapă – 1 punct
Rapid – 15 puncte
- Două victorii cu FC Argeș – 6 puncte
- Două victorii cu Dinamo – 6 puncte
- Un egal și o înfrângere cu CFR Cluj – 1 punct
- Un egal și o înfrângere cu “U” Cluj – 1 punct
- Un egal cu Univ. Craiova, mai are meciul din ultima etapă – 1 punct
FC Argeș – 13 puncte
- Victorie și înfrângere cu “U” Cluj – 3 puncte
- Două victorii cu CFR Cluj – 6 puncte
- Două eșecuri cu Univ. Craiova – 0 puncte
- Egal și victorie cu Dinamo – 4 puncte
- Două eșecuri cu Rapid – 0 puncte
Dinamo – 12 puncte
- Două victorii cu “U” Cluj – 6 puncte
- Un egal și un eșec cu FC Argeș – 1 punct
- Două egaluri cu Univ. Craiova – 2 puncte
- Două eșecuri cu Rapid – 0 puncte
- O victorie plus un meci de disputat cu CFR Cluj – 3 puncte
CFR Cluj – 9 puncte
- Un eșec și un egal cu Univ. Craiova – 1 punct
- Un egal și o victorie cu “U” Cluj – 4 puncte
- Un egal și o victorie cu Rapid – 4 puncte
- Două eșecuri cu FC Argeș – 0 puncte
- Un eșec cu Dinamo și mai are meciul din ultima etapă – 0 puncte
“U” Cluj – 9 puncte
- Un eșec și un egal cu Univ. Craiova – 1 punct
- Un egal și un eșec cu CFR – 1 punct
- Un egal și o victorie cu Rapid – 4 puncte
- Două eșecuri cu Dinamo – 0 puncte
- Un eșec și o victorie cu FC Argeș – 3 puncte
Clasamentul provizoriu, înainte de ultima etapă:
- 1. Universitatea Craiova – 17 puncte
- 2. Rapid – 15 puncte
- 3. FC Argeș – 13 puncte
- 4. Dinamo – 12 puncte
- 5. CFR Cluj – 9 puncte
- 6. U Cluj – 9 puncte
