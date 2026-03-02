"Lovitura finală". Anunţul italienilor despre Interul lui Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan - Antena Sport

Italienii l-au analizat pe Cristi Chivu, înainte ca Inter să dispute derby-ul cu AC Milan. Partida din etapa a 28-a din Serie A se va disputa duminică, de la ora 21:45.
Inter îşi poate mări avansul la 13 puncte, în cazul unei victorii în faţa rivalilor de la AC Milan. Trupa lui Cristi Chivu a acumulat 67 de puncte, după succesul cu Genoa, scor 2-0, din ultima rundă.
Italienii, verdict despre Interul lui Cristi Chivu înaintea derby-ului cu AC Milan
Italienii sunt de părere că Inter ar face un pas uriaş către titlu, în cazul unei victorii în Derby della Madonnina. Aceştia au transmis că Cristi Chivu poate da “lovitura finală”, apropiindu-se de primul Scudetto din cariera de antrenor.
Totodată, jurnaliştii din Peninsulă susţin faptul că Cristi Chivu s-a descurcat excelent la Inter, în Serie A, deşi nu avea o mare experienţă ca antrenor. Românul deţine recordul de puncte obţinut de un antrenor, în primul sezon pe banca lui Inter, după 27 de etape disputate.
“Cristian Chivu se apropie de un Scudetto senzațional după ce și-a demolat adversarii și a reușit să aibă prestații consistente.
Deși nu era obișnuit cu presiunea de pe bancă, Chivu s-a descurcat excelent și și-a dominat adversarii, stabilind un record neașteptat: recordul de puncte al unui antrenor debutant la cârma lui Inter (64 în 26 de etape și apoi 67 în 27), cu perspective interesante pentru viitor.
Mourinho, mentorul său în sezonul în care a câștigat tripla, a fost ultimul care a câștigat Scudetto la prima sa încercare cu Inter, alăturându-se lui Foni și Invernizzi în era postbelică”, au notat cei de la gazzetta.it.
Din Champions League, Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimi. Nerazzurrii sunt calificaţi în semifinalele Cupei Italiei, urmând să dispute manşa tur cu cei de la Como marţi, de la ora 22:00.
