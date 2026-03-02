Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Lovitura finală". Anunţul italienilor despre Interul lui Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | “Lovitura finală”. Anunţul italienilor despre Interul lui Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan

“Lovitura finală”. Anunţul italienilor despre Interul lui Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan

Viviana Moraru Publicat: 2 martie 2026, 9:45

Comentarii
Lovitura finală. Anunţul italienilor despre Interul lui Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan

Cristi Chivu, în timpul unui meci / Profimedia

Italienii l-au analizat pe Cristi Chivu, înainte ca Inter să dispute derby-ul cu AC Milan. Partida din etapa a 28-a din Serie A se va disputa duminică, de la ora 21:45.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Inter îşi poate mări avansul la 13 puncte, în cazul unei victorii în faţa rivalilor de la AC Milan. Trupa lui Cristi Chivu a acumulat 67 de puncte, după succesul cu Genoa, scor 2-0, din ultima rundă.

Italienii, verdict despre Interul lui Cristi Chivu înaintea derby-ului cu AC Milan

Italienii sunt de părere că Inter ar face un pas uriaş către titlu, în cazul unei victorii în Derby della Madonnina. Aceştia au transmis că Cristi Chivu poate da “lovitura finală”, apropiindu-se de primul Scudetto din cariera de antrenor.

Totodată, jurnaliştii din Peninsulă susţin faptul că Cristi Chivu s-a descurcat excelent la Inter, în Serie A, deşi nu avea o mare experienţă ca antrenor. Românul deţine recordul de puncte obţinut de un antrenor, în primul sezon pe banca lui Inter, după 27 de etape disputate.

“Cristian Chivu se apropie de un Scudetto senzațional după ce și-a demolat adversarii și a reușit să aibă prestații consistente.

Reclamă
Reclamă

Deși nu era obișnuit cu presiunea de pe bancă, Chivu s-a descurcat excelent și și-a dominat adversarii, stabilind un record neașteptat: recordul de puncte al unui antrenor debutant la cârma lui Inter (64 în 26 de etape și apoi 67 în 27), cu perspective interesante pentru viitor.

Mourinho, mentorul său în sezonul în care a câștigat tripla, a fost ultimul care a câștigat Scudetto la prima sa încercare cu Inter, alăturându-se lui Foni și Invernizzi în era postbelică”, au notat cei de la gazzetta.it.

Din Champions League, Inter a fost eliminată de Bodo/Glimt în play-off-ul pentru optimi. Nerazzurrii sunt calificaţi în semifinalele Cupei Italiei, urmând să dispute manşa tur cu cei de la Como marţi, de la ora 22:00.

Au crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteniAu crezut că vor avea parte de o noapte fierbinte, dar s-au trezit jefuiți. Vis spulberat pentru 3 bucureșteni
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Observator
Cât costă un sejur de Paște în Bucovina: experiențe autentice și ospitalitate tradițională
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv
Fanatik.ro
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv
11:53
Programul Marelui Premiu al Australiei. Cursa e duminică, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY (06:00)
11:31
Intimidare sau ironie fină la Real Madrid? Postarea Barcelonei înainte de returul din Cupă cu Atletico
10:56
Cum s-au descurcat echipele intrate în play-off în meciurile directe? Craiova e lider, Dinamo nu prinde podiumul
10:41
Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi
10:12
Vești bune despre Dan Petrescu, după ce “Bursucul” și-a anunțat revenirea: “Poate să-și reia activitatea”
10:08
OFICIAL | Mihai Teja, OUT de la Metaloglobus. Cine îi va lua locul
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi” 2 Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii după ce FCSB a ratat play-off-ul 3 BREAKING NEWSE oficial! FCSB, OUT din lupta pentru play-off după Dinamo – FC Argeș 0-1. Campioana va juca în play-out 4 Miza play-out-ului pentru FCSB! Cum mai poate ajunge campioana în Europa, după ce a ratat play-off-ul 5 Daniel Pancu anunță o decizie șocantă, după ce a calificat-o pe CFR în play-off: „Nu suntem compatibili. Ne putem despărți” 6 Gigi Becali nu glumește! Amendă de 20.000 de euro și excludere din primul 11 înaintea meciului cu UTA
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”Gigi Becali, decizie radicală după ce FCSB a ratat play-off-ul: “E ultima zi”