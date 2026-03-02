"Lovitura finală". Anunţul italienilor despre Interul lui Cristi Chivu, înaintea derby-ului cu AC Milan - Antena Sport

Italienii l-au analizat pe Cristi Chivu, înainte ca Inter să dispute derby-ul cu AC Milan. Partida din etapa a 28-a din Serie A se va disputa duminică, de la ora 21:45.

Inter îşi poate mări avansul la 13 puncte, în cazul unei victorii în faţa rivalilor de la AC Milan. Trupa lui Cristi Chivu a acumulat 67 de puncte, după succesul cu Genoa, scor 2-0, din ultima rundă.

Italienii, verdict despre Interul lui Cristi Chivu înaintea derby-ului cu AC Milan

Italienii sunt de părere că Inter ar face un pas uriaş către titlu, în cazul unei victorii în Derby della Madonnina. Aceştia au transmis că Cristi Chivu poate da “lovitura finală”, apropiindu-se de primul Scudetto din cariera de antrenor.

Totodată, jurnaliştii din Peninsulă susţin faptul că Cristi Chivu s-a descurcat excelent la Inter, în Serie A, deşi nu avea o mare experienţă ca antrenor. Românul deţine recordul de puncte obţinut de un antrenor, în primul sezon pe banca lui Inter, după 27 de etape disputate.

“Cristian Chivu se apropie de un Scudetto senzațional după ce și-a demolat adversarii și a reușit să aibă prestații consistente.