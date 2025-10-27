Costel Gâlcă a anunţat o schimbare la Rapid după ce giuleştenii au umilit-o pe Unirea Slobozia în campionat! - Antena Sport

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a anunţat că va schimba echipa pentru meciul cu Dumbrăviţa, din Cupa României. Chiar dacă ar fi trebuit să evolueze în deplasare în prima partidă din grupele Cupei României, cu Dumbrăviţa, Rapid va juca în Giuleşti. Partida se va disputa joi, de la ora 21:00.
Costel Gâlcă a fost mulţumit de jocul Rapidului, dar a precizat că şi-ar fi dorit ca echipa lui să nu primească gol. Totodată, a fost de părere că jucătorii lui mai puteau marca în partida cu Unirea Slobozia.
Costel Gâlcă a anunţat multe schimbări în primul 11 pentru meciul cu Dumbrăviţa din Cupă
“(n.r: Cât de îmbucurător e că a marcat Petrila?) E îmbucărător pentru noi că marcăm şi din linia de fund, cu Manea. Petrila pentru noi e important. Pentru încrederea lui, (n.r: e important) să marcheze, să participe la acţiunile noastre din atac. Şi Dobre. Bineînţeles că am avut un joc consistent la mijlocul terenului, unde echipa noastră s-a mişcat destul de bine.
(n.r: Abia acum începe Rapidul să arate cum vă doreaţi?) Este un joc pe care îmi doresc să îl practicăm întotdeauna. Poate nu o să avem atâtea reuşite mereu. Şi defensiv, şi ofenstiv, mi-a plăcut cum am gestionat fazele de joc.
(n.r. despre discuţia cu Onea) Am văzut că şchiopăta, dar a zis că e bine. Noraml că trebuia să introducem în locul lui un under. Onea mi-a spus că nu are nimic, dar dacă e nevoie să iasă, iese.
(n.r: despre meciul cu Dumbrăviţa, din Cupă) Cu siguranţă că vom schimba mulţi jucători, avem nevoie de ritm. Cu siguranţă că vom arăta altfel în primul 11, dar cu aceeaşi dorinţă de a câştiga.
“Am fost nemulţumit că am primit gol”
Trebuie să recunosc că am fost nemulţumit că am primit gol. Îmi doream foarte mult să mai marcăm, pentru că am mai avut câteva acţiuni foarte bune, dar nu am reuşit să le finalizăm. Eram mai bucuros dacă nu primeam gol.
Şi astăzi, înainte de meci, am spus acelaşi lucru, trebuie să demonstrăm că suntem o echipă matură. Numai prin aceste jocuri, de nivel bun, putem să fim acolo. Fiecare meci e greu, indiferent că adversarii sunt din prima parte a clasamentului sau dina doua parte.
(n.r: Poate Rareş Pop să fie titular?) A avut o şansă, a profitat de ea. Orice under are această şansă şi, până acum, au jucat toţi jucătorii”, a declarat Costel Gâlcă pentru digisport.ro după Rapid – Unirea Slobozia 4-1.
Rapid – Unirea Slobozia 4-1
Echipa bucureşteană Rapid a învins, luni seară, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Unirea Slobozia, în ultimul meci al etapei a 14-a din Liga 1.
Oaspeţii au avut prima mare ocazie a meciului din Giuleşti, în minutul 7, când Radu Negru a centrat în careul gazdelor şi Raul Rotund a ratat şutând în portarul Aioani. Pe contraatac, giuleştenii au deschis scorul prin Petrila şi Rapid conducea cu 1-0. Tot Petrila a lovit bara transversală, în minutul 27, iar gazdele şi-au majorat avantajul în minutul 36, prin Rareş Pop.
Cristi Manea a închis tabela la pauză, cu un şut din careu, în minutul 45+2, iar tabela arăta 3-0 pentru Rapid după prima repriză. Minutul 61 a adus al patrulea gol al alb-vişiniilor, înscris de Alex Dobre, dar scorul final a fost Rapid – Unirea Slobozia 4-1, Espinoza înscriind în minutul 90+1, din pasa lui Dulcea.
În clasament, Rapid este pe locul secund, cu 31 de puncte, tot atâtea câte are şi liderul, FC Botoşani, dar cu un golaveraj mai slab decât moldovenii. Unirea Slobozia este pe locul 8, cu 18 puncte.
