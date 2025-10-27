Costel Gâlcă a anunţat o schimbare la Rapid după ce giuleştenii au umilit-o pe Unirea Slobozia în campionat! - Antena Sport

Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă (53 de ani), a anunţat că va schimba echipa pentru meciul cu Dumbrăviţa, din Cupa României. Chiar dacă ar fi trebuit să evolueze în deplasare în prima partidă din grupele Cupei României, cu Dumbrăviţa, Rapid va juca în Giuleşti. Partida se va disputa joi, de la ora 21:00.

Costel Gâlcă a fost mulţumit de jocul Rapidului, dar a precizat că şi-ar fi dorit ca echipa lui să nu primească gol. Totodată, a fost de părere că jucătorii lui mai puteau marca în partida cu Unirea Slobozia.

Costel Gâlcă a anunţat multe schimbări în primul 11 pentru meciul cu Dumbrăviţa din Cupă

“(n.r: Cât de îmbucurător e că a marcat Petrila?) E îmbucărător pentru noi că marcăm şi din linia de fund, cu Manea. Petrila pentru noi e important. Pentru încrederea lui, (n.r: e important) să marcheze, să participe la acţiunile noastre din atac. Şi Dobre. Bineînţeles că am avut un joc consistent la mijlocul terenului, unde echipa noastră s-a mişcat destul de bine.

(n.r: Abia acum începe Rapidul să arate cum vă doreaţi?) Este un joc pe care îmi doresc să îl practicăm întotdeauna. Poate nu o să avem atâtea reuşite mereu. Şi defensiv, şi ofenstiv, mi-a plăcut cum am gestionat fazele de joc.

(n.r. despre discuţia cu Onea) Am văzut că şchiopăta, dar a zis că e bine. Noraml că trebuia să introducem în locul lui un under. Onea mi-a spus că nu are nimic, dar dacă e nevoie să iasă, iese.