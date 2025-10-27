Rapid - Unirea Slobozia (LIVE TEXT, 20:30). Giuleștenii au șansa să treacă pe primul loc. Echipele probabile - Antena Sport

Rapid și Unirea Slobozia se întâlnesc astăzi în ultimul meci al etapei cu numărul 14 din Liga 1, pe terenul echipei lui Costel Gâlcă. Giuleștenii pot trece pe primul loc în funcție de ce se va întâmpla la cealaltă partidă de azi, cea dintre FC Botoșani și Hermannstadt.
Rapid vine cu moral bun pe teren propriu, după ce a învins-o etapa trecută pe Dinamo în derby-ul de pe Arena Națională, în timp ce ialomițenii speră să obțină primul succes după trei etape de “secetă”. Partida dintre Rapid și Unirea Slobozia va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro și în aplicația Antena Sport, astăzi de la 20:30.
Rapid – Unirea Slobozia LIVE TEXT (20:30). Echipele probabile
Elevii lui Costel Gâlcă nu s-au mai încurcat de trei etape, de când a pierdut în fața celor de la Hermannstadt pe finalul lunii septembrie. De tot atâtea etape nu a mai câștigat trupa lui Andrei Prepeliță, care poate urca pe loc de play-off dacă se impune în această seară în Giulești.
Rapid poate urca și ea o poziție în clasament, chiar pe “fotoliul” de lider, însă depinde și de ce va face FC Botoșani. Liderul din Liga 1 are meci cu Hermannstadt, iar o victorie îi păstrează locul 1 în campionat. În acest moment, atât Rapid, cât și FC Botoșani au același număr de puncte, 28.
Sezonul trecut, Rapid s-a impus în ambele meciuri din sezonul regular cu același scor, 2-1. Pe Giulești a fost o nebunie de partidă, care a fost decisă în minutul 90+7 de un gol al lui Alex Dobre.
Echipele probabile în Rapid – Unirea Slobozia + Detaliile despre arbitri
Rapid: Aioani – Cr. Manea, Pașcanu, Kramer, R. Bădescu – Hromada, K. Keita – Al. Dobre, Christensen, Petrila – Koljic
Rezerve: F. Stolz – Baroan, Bolgado, C. Braun, Grameni, Jambor, Micovschi, Onea, R. Pop
Absenți: A. Borza (accidentat), Burmaz (accidentat), D. Ciobotariu (accidentat), Hazrollaj (accidentat), C. Ignat (accidentat), D. Mendez (accidentat), Vulturar (suspendat)
Antrenor: Costel Gâlcă
Slobozia: Gurău – Dorobanțu, Dinu, Safronov, Dragu – V. Pop, Hamdiu, Purece – Afalna, Papeau, Dulcea
Rezerve: R. Popa – Bărbuț, Deaconu, Șerbănică, Espinosa, E. Florescu, A. Jeno, R. Negru, Rotund, A. Said, C. Toma
Absenți: M. Antoche (suspendat), D. Rusu (accidentat)
Antrenor: A. Prepeliță
Stadion: Rapid – Giulești (București)
Arbitru: George Roman (Timișoara)
Asistenți: Daniel Mitruți (Craiova) și Raul Ghiciulescu (Lugoj)
Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari)
Asistent VAR: Claudiu Marcu (Constanța)
- Botoşani – Hermannstadt 0-0. Liderul Ligii 1, în căutarea unei noi victorii
- Gigi Becali, propunere uluitoare pentru unul dintre jucătorii FCSB-ului: “Îl botez şi pe el, ca pe George”
- Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB. Transferurile anunţate: “Să se ştie că se poate sta şi-n tribună”
- Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane”
- Gigi Becali e gata să facă o schimbare fără precedent la FCSB: “Îl scot şi-l fac de râs”