Cristi Borcea știe cum Dinamo poate câștiga campionatul după 19 ani: "Va lua o opțiune serioasă" - Antena Sport

Cristi Borcea știe cum Dinamo poate câștiga campionatul după 19 ani: “Va lua o opțiune serioasă”

Andrei Nicolae Publicat: 3 decembrie 2025, 9:09

Comentarii
Cristi Borcea - Dinamo / Colaj Antena Sport + Sport Pictures

Cristi Borcea, fostul acționar de la Dinamo, a vorbit despre situația din prezent a clubului din Ștefan cel Mare, care se îndreaptă pentru al doilea an consecutiv în play-off-ul Ligii 1. Mai multe voci au început să o considere pe trupa lui Kopic drept o posibilă candidată la titlu, iar afaceristul a punctat și el două aspecte care pot fi decisive în campania din acest an a alb-roșiilor.

Dinamo s-a calificat sezonul trecut în play-off pentru prima dată după opt ani, iar acum este în drum spre o nouă accedere în Top 6. Elevii lui Zeljko Kopic au arătat un joc bun în această stagiune, fiind constant extrem de aproape de locul de lider, iar specialiștii cred că alb-roșiii se pot bate la titlu.

Borcea a numit factorii de care depinde Dinamo

Despre acest subiect a vorbit și omul care a condus destinele lui Dinamo timp de peste 15 ani, Cristi Borcea. Fostul finanțator de la echipa din Ștefan cel Mare crede că un rol important în lupta echipei lui Kopic la titlu îl poate avea o eventuală victorie cu FCSB în derby-ul de etapa viitoare din Liga 1.

În plus, Borcea consideră că dacă Dinamo va mai face câteva transferuri în perioada de mercato de iarnă pentru a-și întări lotul, atunci va avea șanse să câștige campionatul după o lungă perioadă de “secetă”. Ultimul titlu câștigat de alb-roșii a venit în anul 2007, când Borcea era la conducere, iar Mircea Rednic era pe banca tehnică.

Dacă Dinamo va învinge în derby (n.r. contra FCSB-ului), va lua o opțiune serioasă să se bată la campionat. Dacă Dinamo ia trei jucători în iarnă, eu zic că se bate la campionat“, a spus Cristi Borcea, prezent la evenimentul de lansare al miniserialului dedicat carierei lui Adrian Mutu.

În prezent, Dinamo se află pe locul 3 în campionat, cu 34 de puncte, la patru distanță de liderul Rapid.

