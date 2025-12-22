Cristi Săpunaru a auzit ce a spus Costel Gâlcă şi a intervenit, după FCSB - Rapid 2-1: "Nu e ok" - Antena Sport

Cristi Săpunaru a auzit ce a spus Costel Gâlcă, după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid, şi a intervenit. Fostul căpitan al giuleştenilor l-a taxat pe antrenor pentru declaraţiile oferite după derby-ul cu marea rivală.
Concret, Costel Gâlcă a cerut transferuri de urgenţă la Rapid. Antrenorul a subliniat că nu se poate bate la titlu cu actualul lot şi îşi doreşte calitate, şi nu cantitate.
Cristi Săpunaru a auzit ce a spus Costel Gâlcă şi a intervenit, după FCSB – Rapid 2-1
Cristi Săpunaru a declarat că Gâlcă nu ar fi trebuit să aibă o astfel de reacţie publică, după un derby cu FCSB. Fosul fundaş a transmis că antrenorul ar fi trebuit să discute astfel de lucruri cu cei din conducerea clubului.
Totodată, “Săpun” a transmis că prin astfel de declaraţii, Gâlcă poate intra într-un conflict cu jucătorii săi de la Rapid.
“E ciudat. El a avut o astfel de declarație și înainte de meci. Nu e ok, pentru că, până la urmă, lucrezi cu antrenorul. Nu știu dacă e bine să iasă…
Astfel de lucruri bănuiesc că ar trebui discutate cu cei din conducere. Le spui celor din conducere: ’Am nevoie de jucători’. Nu să ieși să spui… Eu n-aș fi făcut-o niciodată. Cred că trebuie să ai vestiarul întotdeauna aproape de tine”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro, după FCSB – Rapid 2-1.
Ce a spus Costel Gâlcă după FCSB – Rapid 2-1
Antrenorul Costel Gâlcă (53 de ani) le-a cerut conducătorilor Rapidului noi jucători, după ce giuleştenii au pierdut cu 2-1 derby-ul cu FCSB.
“Trebuie să schimbăm echipa, să vină jucători noi, dacă ne dorim să ne batem la obiectivele pe care le avem. Ne trebuie jucători și la mijloc, și în atac.
Avem nevoie de jucători, să putem veni cu ceva de pe bancă, să dăm un plus echipei. Ăsta e punctul meu de vedere. Eu cred că nu (n.r. nu e suficient lotul). Asta cred eu. Poate sunt eu de vină, poate alt antrenor zice altceva. Ne mai trebuie jucători. Mă refer valoric. Ca număr, suntem mulți”, a declarat Costel Gâlcă, conform digisport.ro, după FCSB – Rapid 2-1.
