Cristi Săpunaru a auzit ce a spus Costel Gâlcă şi a intervenit, după FCSB - Rapid 2-1: "Nu e ok" - Antena Sport

Cristi Săpunaru a auzit ce a spus Costel Gâlcă, după ce FCSB a învins-o cu 2-1 pe Rapid, şi a intervenit. Fostul căpitan al giuleştenilor l-a taxat pe antrenor pentru declaraţiile oferite după derby-ul cu marea rivală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, Costel Gâlcă a cerut transferuri de urgenţă la Rapid. Antrenorul a subliniat că nu se poate bate la titlu cu actualul lot şi îşi doreşte calitate, şi nu cantitate.

Cristi Săpunaru a auzit ce a spus Costel Gâlcă şi a intervenit, după FCSB – Rapid 2-1

Cristi Săpunaru a declarat că Gâlcă nu ar fi trebuit să aibă o astfel de reacţie publică, după un derby cu FCSB. Fosul fundaş a transmis că antrenorul ar fi trebuit să discute astfel de lucruri cu cei din conducerea clubului.

Totodată, “Săpun” a transmis că prin astfel de declaraţii, Gâlcă poate intra într-un conflict cu jucătorii săi de la Rapid.

“E ciudat. El a avut o astfel de declarație și înainte de meci. Nu e ok, pentru că, până la urmă, lucrezi cu antrenorul. Nu știu dacă e bine să iasă…