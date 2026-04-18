Csikszereda – Unirea Slobozia 3-2! Ciucanii, victorie mare! Oaspeţii au avut un gol anulat cu VAR în minutul 90

Jucătorii lui Csikszereda se bucură după un gol marcat cu Unirea Slobozia / Sport Pictures

Formaţia Csikszereda a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii 1.

Gazdele au marcat prin Eppel ‘9, Gustavinho ’32 şi Szalay ’71. Pentru Unirea Slobozia au înscris Espinosa ’19 şi Ponde ’62.

Csikszereda – Unirea Slobozia 3-2

Un gol marcat de Dulcea (Unirea Slobozia) în minutul 90 a fost anulat după consultarea VAR.

În urma acestui rezultat, Csikszereda se află pe locul 5 în play-out, cu 26 de puncte, la 4 puncte de Petrolul, ce ocupă primul loc de baraj. Unirea Slobozia e pe 8 în play-out, cu 19 puncte.

Csikszereda: Pap – Paszka, Palmeş, Hegedus, Trif – Vegh (Csuros ‘75), Veres – Anderson (Loeper ’75), Brugger (Bodo ‘83), Gustavinho (Szalay ’68) – Eppel (Dolny ’83). Antrenor: Robert Ilyeş