Csikszereda – Unirea Slobozia 3-2! Ciucanii, victorie mare! Oaspeţii au avut un gol anulat cu VAR în minutul 90

Bogdan Stănescu Publicat: 18 aprilie 2026, 16:55

Jucătorii lui Csikszereda se bucură după un gol marcat cu Unirea Slobozia / Sport Pictures

Formaţia Csikszereda a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gazdele au marcat prin Eppel ‘9, Gustavinho ’32 şi Szalay ’71. Pentru Unirea Slobozia au înscris Espinosa ’19 şi Ponde ’62.

Un gol marcat de Dulcea (Unirea Slobozia) în minutul 90 a fost anulat după consultarea VAR.

În urma acestui rezultat, Csikszereda se află pe locul 5 în play-out, cu 26 de puncte, la 4 puncte de Petrolul, ce ocupă primul loc de baraj. Unirea Slobozia e pe 8 în play-out, cu 19 puncte.

Csikszereda: Pap – Paszka, Palmeş, Hegedus, Trif – Vegh (Csuros ‘75), Veres – Anderson (Loeper ’75), Brugger (Bodo ‘83), Gustavinho (Szalay ’68) – Eppel (Dolny ’83). Antrenor: Robert Ilyeş

Reclamă
Reclamă

Unirea Slobozia: R. Popa – Dorobanţu, Dinu, Safronov (Lungu ’46), Dragu – Albu, Antoche, V. Pop (Ponde ’46) – Bărbuţ (Dulcea ’74), Yanakov (Dahan ’46) – Espinosa (Said ’84). Antrenor: Claudiu Niculescu

Cartonaşe galbene: Hegedus ’51, Gustavinho ’63, Pap ’90+6, Paszka ’90+10, Palmeş ’90+12 / Dorobanţi ‘18, Antoche ’90+11, Dragu ’90+11

Jocul a fost arbitrat de George Cătălin Roman, ajutat de asistenţii Raul Ghiciulescu şi George Bogdan Duţă. Adrian Viorel Cojocaru şi Bogdan Dumitrache au fost în camera VAR, George Găman a fost rezervă, iar Eduard Dumitrescu observator.

Reclamă
Reclamă
