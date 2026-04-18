Csikszereda – Unirea Slobozia 3-2! Ciucanii, victorie mare! Oaspeţii au avut un gol anulat cu VAR în minutul 90

Formaţia Csikszereda a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 3-2, echipa Unirea Slobozia, într-un meci din etapa a cincea a play-out-ului Ligii 1.
Gazdele au marcat prin Eppel ‘9, Gustavinho ’32 şi Szalay ’71. Pentru Unirea Slobozia au înscris Espinosa ’19 şi Ponde ’62.
Un gol marcat de Dulcea (Unirea Slobozia) în minutul 90 a fost anulat după consultarea VAR.
În urma acestui rezultat, Csikszereda se află pe locul 5 în play-out, cu 26 de puncte, la 4 puncte de Petrolul, ce ocupă primul loc de baraj. Unirea Slobozia e pe 8 în play-out, cu 19 puncte.
Csikszereda: Pap – Paszka, Palmeş, Hegedus, Trif – Vegh (Csuros ‘75), Veres – Anderson (Loeper ’75), Brugger (Bodo ‘83), Gustavinho (Szalay ’68) – Eppel (Dolny ’83). Antrenor: Robert Ilyeş
Unirea Slobozia: R. Popa – Dorobanţu, Dinu, Safronov (Lungu ’46), Dragu – Albu, Antoche, V. Pop (Ponde ’46) – Bărbuţ (Dulcea ’74), Yanakov (Dahan ’46) – Espinosa (Said ’84). Antrenor: Claudiu Niculescu
Cartonaşe galbene: Hegedus ’51, Gustavinho ’63, Pap ’90+6, Paszka ’90+10, Palmeş ’90+12 / Dorobanţi ‘18, Antoche ’90+11, Dragu ’90+11
Jocul a fost arbitrat de George Cătălin Roman, ajutat de asistenţii Raul Ghiciulescu şi George Bogdan Duţă. Adrian Viorel Cojocaru şi Bogdan Dumitrache au fost în camera VAR, George Găman a fost rezervă, iar Eduard Dumitrescu observator.
- Dinamo – U Cluj LIVE TEXT (21:00). Echipele de start! Kopic țintește victoria în fața liderului
- Adrian Ilie, anunț despre viitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: „A venit să-l ajute pe Gigi Becali”
- „Niciodată nu m-am confruntat cu așa ceva”. Dorinel Munteanu, uluit de situația de la Hermannstadt. Haos total la echipă
- Conflictul de la Rapid e departe de a fi stins! Alex Dobre i-a cerut impresarului să îi caute echipă
- Dan Șucu și-a trimis scouterii la un meci de play-off. Ce jucător i-a atras atenția și vrea să-l transfere