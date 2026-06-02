Ștefan Târnovanu, la un pas de transferul într-un campionat puternic! Ce club a pus ochii pe portarul FCSB

Ștefan Târnovanu speră să facă pasul în străinătate în această vară, chiar dacă patronul Gigi Becali a anunțat că sunt șanse destul de mici ca acesta să plece de la FCSB.
Portarul român a fost în vizorul celor de la Gaziantep, iar acum, un alt club dintr-un campionat puternic s-a interesat de situația internaționalului.
Ștefan Târnovanu, pe lista celor de la Panathinaikos
Scos din calcule în a doua parte a sezonului după titularizarea lui Matei Popa, Ștefan Târnovanu speră să facă un pas către o altă echipă în această vară.
Cu o cotă de piață de 3,8 milioane de euro, portarul celor de la FCSB este în vizorul grecilor de la Panathinaikos, anunță cei de la in.gr. Noul antrenor instalat pe banca echipei își dorește un alt goalkeeper.
Alban Lafont se va întoarce înapoi la Nantes, după un sezon petrecut în Grecia, iar Jacob Neestrup ar prioritiza mutarea portarului român, care vizează un transfer în străinătate.
- 207 apariții are Ștefan Târnovanu în tricoul FCSB
- 71 de meciuri au fost fără gol primit
- 3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Târnovanu.
Ce declara Ștefan Târnovanu după meciul cu Botoșani
Ștefan Târnovanu a vorbit despre viitorul său după semifinala barajului de calificare în Conference League. La momentul respectiv, acesta a transmis că doar un transfer în străinătate ar fi oportun și rămânerea în Liga 1 la un alt club nu este o variantă.
„De la vară vom vedea ce va fi. Mai am contract 3 ani, să vedem, nu știu. Nu știu nimic despre Craiova, eu nu am vorbit cu nimeni. Dacă ar fi să plec de aici, consider că în țară nu ai unde să te duci mai sus”, spunea portarul celor de la FCSB.
