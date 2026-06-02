Home | Fotbal | Liga 1 | Ștefan Târnovanu, la un pas de transferul într-un campionat puternic! Ce club a pus ochii pe portarul FCSB

Ștefan Târnovanu, la un pas de transferul într-un campionat puternic! Ce club a pus ochii pe portarul FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 2 iunie 2026, 16:33

Comentarii
Ștefan Târnovanu, la un pas de transferul într-un campionat puternic! Ce club a pus ochii pe portarul FCSB

Ștefan Târnovanu / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ștefan Târnovanu speră să facă pasul în străinătate în această vară, chiar dacă patronul Gigi Becali a anunțat că sunt șanse destul de mici ca acesta să plece de la FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Portarul român a fost în vizorul celor de la Gaziantep, iar acum, un alt club dintr-un campionat puternic s-a interesat de situația internaționalului.

Ștefan Târnovanu, pe lista celor de la Panathinaikos

Scos din calcule în a doua parte a sezonului după titularizarea lui Matei Popa, Ștefan Târnovanu speră să facă un pas către o altă echipă în această vară.

Cu o cotă de piață de 3,8 milioane de euro, portarul celor de la FCSB este în vizorul grecilor de la Panathinaikos, anunță cei de la in.gr. Noul antrenor instalat pe banca echipei își dorește un alt goalkeeper.

Alban Lafont se va întoarce înapoi la Nantes, după un sezon petrecut în Grecia, iar Jacob Neestrup ar prioritiza mutarea portarului român, care vizează un transfer în străinătate.

Reclamă
Reclamă
  • 207 apariții are Ștefan Târnovanu în tricoul FCSB
  • 71 de meciuri au fost fără gol primit
  • 3,8 milioane de euro este cota de piață a lui Târnovanu. 

Ce declara Ștefan Târnovanu după meciul cu Botoșani

Ștefan Târnovanu a vorbit despre viitorul său după semifinala barajului de calificare în Conference League. La momentul respectiv, acesta a transmis că doar un transfer în străinătate ar fi oportun și rămânerea în Liga 1 la un alt club nu este o variantă.

„De la vară vom vedea ce va fi. Mai am contract 3 ani, să vedem, nu știu. Nu știu nimic despre Craiova, eu nu am vorbit cu nimeni. Dacă ar fi să plec de aici, consider că în țară nu ai unde să te duci mai sus”, spunea portarul celor de la FCSB.

Restaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochituraRestaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochitura
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece Sorana Cîrstea de sferturile de finală ale unui Grand Slam?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Restaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochitura
Observator
Restaurantul din New York care are în meniu sarmale, pomana porcului şi tochitura
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj: jucătorii şi-au depus memorii! Anunţul patronului ardelenilor. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga, decizie de urgență în plin haos la CFR Cluj: jucătorii şi-au depus memorii! Anunţul patronului ardelenilor. Exclusiv
20:49

LIVE VIDEOGeorgia – România 0-0. Egalitate după primele 45 de minute
20:35

VideoIanis Hagi, aproape să marcheze la debutul lui Gică Hagi în noul mandat la naţională. Ocazie uriaşă în meciul cu Georgia
20:35

VIDEOPleacă Mario Tudose de la FC Argeș? Piteștenii au transferat un internațional cipriot
19:23

Echipa care forţează transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Suma oferită: “E o ţintă accesibilă”
19:19

Probleme uriașe la CFR! 10 fotbaliști și-au depus deja memorii. Neluțu Varga vine de urgență la Cluj
18:48

Joacă primul meci la națională după mai bine de un an și jumătate! Gică Hagi l-a introdus titular în Georgia – România
Vezi toate știrile
1 E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura” 2 Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică! 3 Fundaşul pe care FCSB îl transferă: “Aproape rezolvat”! Anunţ şi despre Kennedy Boateng 4 NEWS ALERTPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat 5 Se face transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB? Fotbalistul a dat răspunsul la ofertă 6 Salariu de 1.500.000 de dolari pentru Assad Al-Hamlawi. Clubul uriaş care îl transferă!
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!