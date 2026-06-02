Ștefan Târnovanu, la un pas de transferul într-un campionat puternic! Ce club a pus ochii pe portarul FCSB

Ștefan Târnovanu speră să facă pasul în străinătate în această vară, chiar dacă patronul Gigi Becali a anunțat că sunt șanse destul de mici ca acesta să plece de la FCSB.

Portarul român a fost în vizorul celor de la Gaziantep, iar acum, un alt club dintr-un campionat puternic s-a interesat de situația internaționalului.

Ștefan Târnovanu, pe lista celor de la Panathinaikos

Scos din calcule în a doua parte a sezonului după titularizarea lui Matei Popa, Ștefan Târnovanu speră să facă un pas către o altă echipă în această vară.

Cu o cotă de piață de 3,8 milioane de euro, portarul celor de la FCSB este în vizorul grecilor de la Panathinaikos, anunță cei de la in.gr. Noul antrenor instalat pe banca echipei își dorește un alt goalkeeper.

Alban Lafont se va întoarce înapoi la Nantes, după un sezon petrecut în Grecia, iar Jacob Neestrup ar prioritiza mutarea portarului român, care vizează un transfer în străinătate.