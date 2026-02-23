„Nu se poate așa ceva”. Ilie Dumitrescu, reacție dură după ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo - Antena Sport

Închide meniul
Viviana Moraru Publicat: 23 februarie 2026, 22:04

Iuliana Demetrescu și Joao Paulo, în FCSB - Metaloglobus 4-1/ Captură Digi Sport

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a văzut ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Mijlocașul FCSB-ului a dărâmat-o pe arbitră în meciul cu Metaloglobus, câștigat de campioană cu 4-1.

Momentul s-a petrecut în startul partidei de pe Arena Națională. Pe un contraatac încercat de FCSB în minutul patru, Joao Paulo a lovit-o pe Iuliana Demetrescu.

Jucătorul adus de FCSB de la Oțelul, în această iarnă, a încercat să se ducă spre careul advers. Fără să se uite, el a lovit-o pe Iuliana Demetrescu, care era și ea în alergare către jumătatea cealaltă a terenului.

Iuliana Demetrescu a căzut pe gazon, fiind ridicată ulterior de Joao Paulo. Arbitra nu a pățit nimic și a putut continua partida.

Ilie Dumitrescu a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și nu și-a putut explica ce s-a întâmplat. Acesta l-a taxat pe jucătorul FCSB-ului pentru lipsa de atenție.

Este incredibil Joao Paulo, nu se poate așa ceva! Ești în careu, te uiți după minge, intri în adversar și faci 11 metri. E cam același lucru”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

FCSB – Metaloglobus 4-1

A fost un prim sfert de oră animat pe Arena Naţională, acolo unde Bîrligea a deschis scorul din pasa lui Pantea, în minutul 5, iar oaspeţii au egalat două minute mai târziu, prin lovitura de cap a lui Huiban.În minutul 13 debutantul Ofri Arad a înscris pentru FCSB, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Roş-albaştrii l-au pierdut pe Florin Tănase, accidentat şi înlocuit la jumătatea reprizei, dar au intrat cu avantaj la vestiare după ce Olaru a deviat în gol şutul lui Pantea, din minutul 26.

Imediat după pauză, Bădescu a bifat o mare ocazie în contul lui Metaloglobus, trimiţând în bară, în minutul 47. Ca răspuns, Miculescu şi-a reglat tirul, şutând pe lângă poartă, în minutul 49, pentru ca două minute mai târziu acelaşi jucător să îl dribleze pe Gavrilaş şi să înscrie pentru gazde.

Oaspeţii au rămas în zece din minutul 54, când Mike Cestor a primit al doilea cartonaş galben şi a fost eliminat. Cisotti a primit de la Lixandru, în minutul 78, şi a închis tabela, iar FCSB s-a impus cu 4-1 şi e pe locul 7, cu 43 de puncte. Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, cu 11 puncte.

