„Nu se poate așa ceva”. Ilie Dumitrescu, reacție dură după ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a văzut ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo. Mijlocașul FCSB-ului a dărâmat-o pe arbitră în meciul cu Metaloglobus, câștigat de campioană cu 4-1.

Momentul s-a petrecut în startul partidei de pe Arena Națională. Pe un contraatac încercat de FCSB în minutul patru, Joao Paulo a lovit-o pe Iuliana Demetrescu.

Ilie Dumitrescu, reacție dură după ciocnirea dintre Iuliana Demetrescu și Joao Paulo

Jucătorul adus de FCSB de la Oțelul, în această iarnă, a încercat să se ducă spre careul advers. Fără să se uite, el a lovit-o pe Iuliana Demetrescu, care era și ea în alergare către jumătatea cealaltă a terenului.

Iuliana Demetrescu a căzut pe gazon, fiind ridicată ulterior de Joao Paulo. Arbitra nu a pățit nimic și a putut continua partida.

Ilie Dumitrescu a văzut imaginile cu Iuliana Demetrescu și nu și-a putut explica ce s-a întâmplat. Acesta l-a taxat pe jucătorul FCSB-ului pentru lipsa de atenție.