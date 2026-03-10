Un nou candidat pentru postul de antrenor de la Real Madrid. Un selecționer, pe lista scurtă a lui Perez - Antena Sport

Alvaro Arbeloa se află în prezent pe banca celor de la Real Madrid, însă postul său pentru sezonul viitor nu pare sigur, în contextul în care echipa “scârțâie” în continuare după plecarea lui Xabi Alonso. Mai multe nume uriașe au început astfel să fie uriașe cu venirea pe Bernabeu, iar jurnaliștii americani anunță că Mauricio Pochettino a ajuns și el un candidat pentru postul de tehnician al formației “blanco”.

Real Madrid a decis în ianuarie să se despartă de Xabi Alonso după eșecul din finala Supercupei Spaniei, iar ibericii sperau să își rezolve din probleme cu aducerea lui Alvaro Arbeloa de la formația Castilla. Totuși, bilanțul fostului fundaș nu a fost unul grozav. A debutat dezastruos și a fost eliminat din Cupa Spaniei, iar în campionat a suferit două eșecuri care acum îl plasează la patru puncte de liderul Barcelona.

Mauricio Pochettino, pe lista lui Real Madrid

Din cauza rezultatelor de la club care momentan nu îl pun într-o postură bună, Arbeloa nu e sigur că va continua la Real Madrid în vară. Astfel, conducerea a început să se reorienteze, iar pe lista scurtă de candidați a apărut și Mauricio Pochettino, potrivit jurnaliștilor de la ESPN.

În prezent, tehnicianul de 54 de ani ocupă postul de selecționer al Statelor Unite ale Americii, unde se află din septembrie 2024. SUA sunt calificate la Cupa Monidială din vară din postura de țară gazdă, astfel încât dacă această variantă prinde contur, atunci managerul argentinian ar urma să o preia pe Real abia după turneul final.

În vârstă de 54 de ani, Pochettino le-a mai pregătit pe Espanyol, Southampton, PSG, Chelsea și Tottenham, cu echipa din urmă ajungând în 2019 în finala UCL, pe care a pierdut-o contra lui Liverpool. Toate trofeele sale din carieră, un titlu, o cupă și o supercupă, au fost cucerite alături de parizieni.