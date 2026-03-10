Modificare importantă făcută de Mircea Lucescu înainte de Turcia - Antena Sport

Închide meniul
Modificare importantă făcută de Mircea Lucescu înainte de Turcia

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 13:51

Mircea Lucescu și Nicolae Stanciu / Sport Pictures

Mircea Lucescu a depăşit problemele de sănătate cu care s-a confruntat şi se va afla pe banca României la meciul de baraj, cu Turcia. Selecţionerul finisează acum ultimele detalii legate de confruntarea decisivă pentru Mondial. Astfel că Mircea Lucescu a luat o decizie pe ultima sută de metri şi a schimbat programul echipei naţionale, anunţă golazo.ro.

Programul inițial prevedea ca naționala noastră să ajungă la Istanbul cu două zile înaintea meciului de baraj, cu Turcia. Acum, selecţionerul vrea să schimbe acest lucru.

De ce Mircea Lucescu a modificat data la care “tricolorii” ajung în Turcia? România trebuia să ajungă pe 24 martie, cu două zile înainte de meci. Cum toţi “tricolorii” reuşesc să se strângă abia pe 23 martie, Mircea Lucescu a decis ca a doua zi să planifice două antrenamente la baza sportivă de la Mogoşoaia, care vor fi închise, şi unde va lucra mai mult tactic.

Astfel, naţionala României va ajunge în Turcia cu o zi înainte de meci, iar adversarii nu vor mai avea acces să vadă cum pregăteşte disputa. Dacă antrenamentele în care punea la punct tactica ar fi fost în Turcia, cu siguranţă toate “secretele” lui Mircea Lucescu s-ar fi aflat.

