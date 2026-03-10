Marius Croitoru a fost anunţat oficial la FC Botoșani - Antena Sport

Închide meniul
Marius Croitoru a fost anunţat oficial la FC Botoșani

Radu Constantin Publicat: 10 martie 2026, 14:18

Marius Croitoru, pe bancă / Hepta

Marius Croitoru a condus de ieri antrenamentele echipei, iar astăzi a fost anunţat şi oficial la FC Botoşani.

“Marius Croitoru este noul antrenor principal al FC Botoșani. Bun venit, Mister!”, a fost anunţul celor de la Botoşani.

Eş a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2026. Croitou este la cea de-a treia experienţă la FC Botoţani, unde s-a mai aflat în două perioade: în iunie 2019 – iunie 2022 și iunie 2023 – august 2023.

Pe lângă FC Botoşani, Marius Croitoru a mai atrenat două echipe din fotbalul românesc: FCU 1948 Craiova și FC Argeș.

