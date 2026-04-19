“Dacă pot 19-0, 19-0 îți dau”. Mirel Rădoi bagă spaima în rivale după ce a defilat cu Oțelul

Mirel Rădoi a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei dintre Farul și FCSB, iar tehnicianul roș-albaștrilor nu a ezitat să facă o declarație războinică. După ce echipa sa a învins-o la scor pe Oțelul etapa trecută, scor 4-0, antrenorul de 45 de ani a spus că dacă jucătorii săi ar putea să marcheze 19 goluri, nu ar spune “nu” acestui lucru.

FCSB se pregăește pentru o nouă confruntare din play-out, cea din etapa a 5-a contra Farului. Roș-albaștrii vin “pe cai mari” după succesul cu 4-0 contra Oțelului, iar Mirel Rădoi pare că a prins la rândul său elan după victoria la scor.

Rădoi ar accepta oricând să își “demoleze” adversarul

La conferința de presă, antrenorului de la FCSB i-a fost adusă la cunoștință o declarație mai veche a lui Gigi Becali, care spunea că nu vrea ca echipa sa să câștige cu mai mult de 2-0, fiind mulțumit cu acel scor. Rădoi a intervenit rapid și nu s-a ferit să spună că dacă echipa sa ar putea să câștige un meci și la 19 goluri, ar accepta.

Deși ar fi de acord cu o astfel de umilință a adversarului, antrenorul de 45 de ani a spus că nu ar suporta un anumit aspect, și anume “floricelele” din partea jucătorilor săi.

“Eu dacă pot 19-0 și joc contraatac, 19-0 îți dau. Eu ce nu o să vreau niciodată de la echipa mea, și le-am spus chiar la pauză, toate echipele știu. Că e 2-0, că e 3-0, eu să văd călcâie sau că le dai mingea adversarilor printre picioare, aia nu o să accept niciodată, umilința adversarului. În rest, dacă pot să îți dau 19, îți dau 19.