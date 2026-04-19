“Dacă pot 19-0, 19-0 îți dau”. Mirel Rădoi bagă spaima în rivale după ce a defilat cu Oțelul

Mirel Rădoi a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei dintre Farul și FCSB, iar tehnicianul roș-albaștrilor nu a ezitat să facă o declarație războinică. După ce echipa sa a învins-o la scor pe Oțelul etapa trecută, scor 4-0, antrenorul de 45 de ani a spus că dacă jucătorii săi ar putea să marcheze 19 goluri, nu ar spune “nu” acestui lucru.
FCSB se pregăește pentru o nouă confruntare din play-out, cea din etapa a 5-a contra Farului. Roș-albaștrii vin “pe cai mari” după succesul cu 4-0 contra Oțelului, iar Mirel Rădoi pare că a prins la rândul său elan după victoria la scor.
Rădoi ar accepta oricând să își “demoleze” adversarul
La conferința de presă, antrenorului de la FCSB i-a fost adusă la cunoștință o declarație mai veche a lui Gigi Becali, care spunea că nu vrea ca echipa sa să câștige cu mai mult de 2-0, fiind mulțumit cu acel scor. Rădoi a intervenit rapid și nu s-a ferit să spună că dacă echipa sa ar putea să câștige un meci și la 19 goluri, ar accepta.
Deși ar fi de acord cu o astfel de umilință a adversarului, antrenorul de 45 de ani a spus că nu ar suporta un anumit aspect, și anume “floricelele” din partea jucătorilor săi.
“Eu dacă pot 19-0 și joc contraatac, 19-0 îți dau. Eu ce nu o să vreau niciodată de la echipa mea, și le-am spus chiar la pauză, toate echipele știu. Că e 2-0, că e 3-0, eu să văd călcâie sau că le dai mingea adversarilor printre picioare, aia nu o să accept niciodată, umilința adversarului. În rest, dacă pot să îți dau 19, îți dau 19.
Așa le-am zis și lor, am dat 4, dacă putem să mai dăm 4, da, dar asta înseamnă în primul rând, cum: Să avem posesia de partea noastră ca să economisim niște energie. Nu am cum să le spun jucătorilor să se retragă, nu am cum să fac niciodată asta“, a spus Mirel Rădoi.
FCSB abordează meciul cu Farul de pe locul 2 din play-out, însă poate urca pe prima poziție cu o victorie, după ce UTA a pierdut cu Oțelul Galați. De cealaltă parte, constănțenii sunt pe 6, la doar un punct distanță de locurile de baraj.
Ce a spus Mirel Rădoi despre partida dintre Farul și FCSB
“Suntem în fața unei partide foarte importante pentru ambele echipe. Posobil presiunea să fie mai mare de partea lor, au nevoie disperată de cele trei puncte. Cu patru etape înainte de terminarea play-out-ului putem fi la 10 puncte de ei și cumva între noi și Botoșani se poate duce această luptă.
Ne așteaptă o partidă complicată, chiar dacă vechiul antrenor a schimbat patru sisteme de joc în ultimele patru echipe. Am încercat în această săptămână să ne îmbunătățim lucrurile noastre mai mult decât să ne uităm la adversar.
(n.r. Ați fi vrut ca această modificare de antrenor să nu se întâmple chiar înainte de meciul cu FCSB? Jucătorii când au un antrenor nou încearcă să impresioneze și se schimbă anumite lucruri poate) Ca să fiu sincer, da. Când se schimbă antrenorul, o echipă are numai de câștigat, pentru că atât jucătorii care au jucat sunt motivați în continuare să se antreneze la fel de bine, ca să arate antrenorului de ce jucau înainte. Cei care nu jucau au o motivație, pentru că vor să arate că era o greșeală ce se întâmpla înainte cu ei.
E clar că la nivel de motivațe vor apărea cu ceva în plus, sper să nu fie atât de evidente și să nu fie mari probleme pentru noi“.
