FCSB – Oțelul LIVE TEXT (20:00). Campioana României vrea să urce pe primul loc în play-out. Echipele probabile

Daniel Işvanca Publicat: 11 aprilie 2026, 9:52

Comentarii
FCSB - Oțelul / Sportpictures

FCSB primește în cadrul acestei etape de play-out vizita celor de la Oțelul Galați, într-un meci programat de la ora 20:00 pe Arena Națională din București și care va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României are posibilitatea de a urca pe prima poziție din play-out, în funcție de rezultatul partidei dintre UTA Arad și FC Botoșani. Echipa lui Mirel Rădoi a pierdut în runda precedentă, împotriva formației antrenate de Marius Croitoru.

Campioana României vrea să facă uitat eșecul suferit etapa trecută pe terenul celor de la FC Botoșani, iar sâmbătă primește vizita Oțelului, venit după primul succes sub comanda noului antrenor.

Gruparea antrenată de Mirel Rădoi are trei victorii consecutive în duelurile cu gălățenii. La acest joc, tehnicianul roș-albaștrilor nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea, scos din calcule după accidentarea suferită la echipa națională.

Echipele probabile la FCSB – Oțelul Galați

  • FCSB (4-3-3): M. Popa – Pantea, Graovac, Dawa, Radunovic- F. Tănase, J.Paulo, Olaru – Miculescu, Thiam, Cisotti. Rezerve: Târnovanu, Zima,V. Crețu, Duarte, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, J.Paulo, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, D. Popa, Arad. Absenți: Cercel, Bîrligea (accidentați), Lixandru (suspendat). Antrenor: Mirel Rădoi
  • Oțelul (4-2-3-1): Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic, Ne Lopes, Kazu – Ciobanu, Lameira – Bană, Andrezinho, Luan Campos – Fernandes. Rezerve: I. Popescu, Ursu, Conrado, Rus, E. Neicu, Chira, Bordun, Bruno Paz, D. Sandu, E. Neicu, Debeljuh. Absent: P. Iacob (suspendat). Antrenor: Stjepan Tomas
Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
11:46

11:14

11:01

10:56

10:42

10:22

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
