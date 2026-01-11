Dan Nistor a dezvăluit care este marele regret al carierei sale: „N-aş mai merge acolo” - Antena Sport

Dan Nistor mai are doar două meciuri de jucat până să bifeze 500 de partide pe prima scenă a fotbalului românesc, iar jucătorul celor de la Universitatea Cluj a vorbit și despre cariera sa, în cadrul unei conferințe de presă.
Mijlocașul „șepcilor roșii” a spus printre altele și care este marele regret al carierei sale de fotbalist profesionist, dar și care ar fi sfatul său pentru fotbaliștii aflați la început de drum.
Dan Nistor regretă plecarea în Franța
Dan Nistor a jucat cea mai mare parte a carierei sale în România, dar fotbalistul a jucat și o singură dată la o echipă din străinătate. În august 2023, acesta pleca de la Pandurii Târgu-Jiu și semna cu Evian, grupare din Franța.
Cumpărat pentru suma de 800.000 de euro, jucătorul revenea la scurt timp la formația din Liga 1 sub formă de împrumut, ca mai apoi să se întoarcă definitiv la Pandurii, în iulie 2015.
În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc în Antalya, la final de cantonament, acesta a vorbit despre marele regret al carierei sale și anume plecarea în Franța.
„Dacă aş da timpul înapoi, n-aş mai merge acolo, e foarte simplu. Aveam ofertă din altă parte, dintr-un campionat mai puternic, eram tânăr şi ca oricare copil am ales partea financiară, decât cea sportivă. Am regretat atunci, regret şi acum, dar nu pot da timpul înapoi.
Dacă ar fi altcineva şi aş putea să-i dau un sfat la vârsta la care am plecat eu, atunci i-aş spune să aleagă partea sportivă, că cea financiară va veni mai târziu. Dacă eşti bun, mai devreme sau mai târziu vei fi răsplătit”, a declarat Dan Nistor, potrivit orangesport.ro.
