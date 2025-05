Dan Petrescu, anunț despre lupta la titlu după CFR Cluj - U Cluj 1-0. Ce jucător a lăudat: „E excelent” - Antena Sport

Nu am niciun merit, 100 e meritul loc. Korenica e un fotbalist excelent, l-am dorit după ce am jucat cu Balkani. Korenica cred că poate să facă și mai bine la anul. Are un suflet mare, mă bucur pentru el, sper să nu-l fi pierdut pentru restul sezonului.

(Restul etapelor) Să vedem, după meciul de mâine vom știi mai multe, suntem în luptă pentru Europa. Locul 4 va juca baraj, probabil cu Farul. Nu putem să ne bazăm pe Cupă, șansele sunt 50-50. Trebuie să avem moral bun cu Craiova”, a declarat Dan Petrescu, conform digisport.ro, după CFR Cluj – U Cluj 1-0.

Alexandru Chipciu, aproape de eliminare în CFR Cluj – U Cluj 1-0

Alexandru Chipciu a fost aproape de eliminare în CFR Cluj – U Cluj 1-0. Fundașul clujenilor a fost „iertat” de Marcel Bîrsan, după ce acesta l-a faultat pe Damjan Djokovic.