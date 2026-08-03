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Dan Petrescu, marele vis al lui Gigi Becali la FCSB! Mutarea anului în fotbalul românesc

Sebastian Ujica Publicat: 3 august 2026, 19:47 / Actualizat: 3 august 2026, 21:04

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Dan Petrescu, marele vis al lui Gigi Becali la FCSB! Mutarea anului în fotbalul românesc

Mihai Stoica şi Gigi Becali, la un meci / Hepta

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FCSB a fost eliminată din Conference League de letonii de la FK Auda, iar scaunul lui Marius Baciu se clatină. Deși Gigi Becali nu l-a criticat public, patronul FCSB-ului îi pregătește deja înlocuitorul.

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Iar marele vis pentru Gigi Becali este Dan Petrescu, anunță Prosport.

Becali se interesează de Dan Petrescu

Dan Petrescu nu a mai antrenat în ultimele luni din cauza unor probleme medicale serioase. După plecarea de la CFR Cluj din urmă cu fix un an, Petrescu a ieșit din lumina reflectoarele ca să se recupereze. Însă recent a revenit în prim-plan și se gândește să revină pe bancă.

„Posibil de la anul, posibil anul ăsta… Mă bucur că încă sunt căutat, n-am fost uitat așa de repede” a spus Dan Petrescu pentru ProTV săptămâna aceasta.

Conform Prosport, Gigi Becali s-a interesat de starea de sănătate a lui Dan Petrescu, dacă acesta ar putea antrena din nou. Becali vrea să profite și de apropierea dintre Dan Petrescu și MM Stoica, cei care au scris istorie împreună la Unirea Urziceni. Dan Petrescu a fost și în tribune la meciurile cu FC Argeș și FK Auda.

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Un antrenor român, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a declarat pentru Prosport că Dan Petrescu i-a spus că în România ar mai antrena doar echipa națională, însă nu se pune acum problema după venirea lui Gică Hagi, și pe FCSB, cea pe care crede că o poate duce în grupa de UEFA Champions League.

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