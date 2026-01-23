Dan Șucu aduce un fotbalist brazilian la Rapid! Cine este jucătorul care evoluează pe același post cu Alex Dobre - Antena Sport

Închide meniul
Dan Șucu aduce un fotbalist brazilian la Rapid! Cine este jucătorul care evoluează pe același post cu Alex Dobre

Daniel Işvanca Publicat: 23 ianuarie 2026, 23:10

Jucător transferat de Rapid / Colaj Antena Sport

După ce a oficializat vineri mutarea lui Olimpiu Moruțan de la Aris, Rapidul este pregătită să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor.

Este vorba despre un fotbalist brazilian în vârstă de 23 de ani, care evoluează pe postul de extremă dreapta. Este posibil ca giuleștenii să dea curs ofertei pentru Alex Dobre.

Pleacă Alex Dobre de la Rapid? Giuleștenii aduc o extremă din Brazilia

Conducerea Rapidului a anunțat recent că există o ofertă pentru Alex Dobre, cel mai important marcator al echipei antrenate de Costel Gâlcă. Utrecht oferea două milioane de euro pentru acesta, dar Victor Angelescu a negat o posibilă plecare a acestuia.

Mai mult decât atât, cei de la razonesports a publicat vineri o fotografie cu noul jucător care va ajunge în Giulești. Este vorba despre Talisson, extremă dreapta în vârstă de 23 de ani.

„Transfer închis al lui Talisson, sportiv care era de la Red Bull Bragantino împrumutat la Avai și care a fost transferat la Rapid FC, unul dintre cele mai mari cluburi din Europa de Est.

Mulțumim lui André Castilho si Adriano pentru încrederea acordată și tuturor celor de la Madeira Sports. Dumnezeu să te binecuvânteze mult Talisson, să fii foarte fericit în această nouă călătorie”, au publicat aceștia.

 
Cine este Talisson

În vârstă de 23 de ani și cu o cotă de piață de 500.000 de euro, Talisson a evoluat în cariera sa numai la echipe din Brazilia, fiind legitimat la RB Bragantino, Ceara SC, Criciuma și Atletico-Go.

El fusese împrumutat la începutul acestui an la Avai, dar se pare că înțelegerea a fost anulată, iar acesta ar urma să îmbrace tricoul celor de la Rapid București.

Talisson poate evolua pe orice poziție din atac, fie că vorbim de bandă sau atacant central. Are o înălțime de 1,88 metri și este un jucător de picior drept.

