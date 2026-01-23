Dan Șucu aduce un fotbalist brazilian la Rapid! Cine este jucătorul care evoluează pe același post cu Alex Dobre - Antena Sport

După ce a oficializat vineri mutarea lui Olimpiu Moruțan de la Aris, Rapidul este pregătită să dea o nouă lovitură de proporții pe piața transferurilor.

Este vorba despre un fotbalist brazilian în vârstă de 23 de ani, care evoluează pe postul de extremă dreapta. Este posibil ca giuleștenii să dea curs ofertei pentru Alex Dobre.

Pleacă Alex Dobre de la Rapid? Giuleștenii aduc o extremă din Brazilia

Conducerea Rapidului a anunțat recent că există o ofertă pentru Alex Dobre, cel mai important marcator al echipei antrenate de Costel Gâlcă. Utrecht oferea două milioane de euro pentru acesta, dar Victor Angelescu a negat o posibilă plecare a acestuia.

Mai mult decât atât, cei de la razonesports a publicat vineri o fotografie cu noul jucător care va ajunge în Giulești. Este vorba despre Talisson, extremă dreapta în vârstă de 23 de ani.

„Transfer închis al lui Talisson, sportiv care era de la Red Bull Bragantino împrumutat la Avai și care a fost transferat la Rapid FC, unul dintre cele mai mari cluburi din Europa de Est.