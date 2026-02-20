Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului
Foto

Dan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului

Daniel Işvanca Publicat: 20 februarie 2026, 18:43

Comentarii
Dan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului
galerie foto Galerie (6)

Dan Șucu și Victor Angelescu / SPORT PICTURES

Rapid București are o serie de două etape consecutive fără victorie în Liga 1, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă va întâlni Dinamo în etapa cu numărul 28, partida având loc pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria este una care contează mult pentru jucători, suporteri, dar și pentru patronul Dan Șucu. Finanțatorul grupării alb-vișinii le-a făcut o vizită acestora la ultimul antrenament dinaintea derby-ului.

Dan Șucu, vizită la ultimul antrenament înainte de Rapid – Dinamo

Rapid – Dinamo București este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar giuleștenii așteaptă peste 20.000 de fani la disputa care va avea loc sâmbătă seară pe Arena Națională.

Echipa antrenată de Costel Gâlcă vrea să încheie serie de două meciuri consecutive fără victorie în campionat și să le aducă o bucurie fanilor cu o victorie în derby.

Dan Șucu are și el așteptări mari de la acest joc, motiv pentru care patronul a ținut să fie prezent la ultimul antrenament al Rapidului, chiar înainte de marele meci cu Dinamo.

Reclamă
Reclamă
 
View this post on Instagram
 
A post shared by FC Rapid (@fcrapid1923oficial)

+(6)
 Mai multe fotografii
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Observator
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
19:31
Verdictul lui Marius Avram. O nouă eroare de arbitraj în Oțelul – UTA 2-2: “A fost penalty”
19:21
Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault”
19:05
Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului
18:56
Oțelul – UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct. Oaspeții au cerut un penalty pe final
18:33
Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%”
18:30
Botoşani – U Cluj LIVE SCORE (20:00). Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi. Echipele de start
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 3 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 4 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 5 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1 6 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc”
Citește și