Dan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului - Antena Sport

Rapid București are o serie de două etape consecutive fără victorie în Liga 1, iar echipa antrenată de Costel Gâlcă va întâlni Dinamo în etapa cu numărul 28, partida având loc pe Arena Națională.
Victoria este una care contează mult pentru jucători, suporteri, dar și pentru patronul Dan Șucu. Finanțatorul grupării alb-vișinii le-a făcut o vizită acestora la ultimul antrenament dinaintea derby-ului.
Dan Șucu, vizită la ultimul antrenament înainte de Rapid – Dinamo
Rapid – Dinamo București este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar giuleștenii așteaptă peste 20.000 de fani la disputa care va avea loc sâmbătă seară pe Arena Națională.
Echipa antrenată de Costel Gâlcă vrea să încheie serie de două meciuri consecutive fără victorie în campionat și să le aducă o bucurie fanilor cu o victorie în derby.
Dan Șucu are și el așteptări mari de la acest joc, motiv pentru care patronul a ținut să fie prezent la ultimul antrenament al Rapidului, chiar înainte de marele meci cu Dinamo.
