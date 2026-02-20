Oțelul - UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct. Oaspeții au cerut un penalty pe final - Antena Sport

Min. 11: GOL! Arădenii deschid scorul prin Poulolo.

Min. 1: Partida a inceput!

Oțelul: Dur-Buzoancă – Zhelev, Ne Lopes, P. Iacob, Conrado – Lameira, Ciobanu, Chira – Bană, Debeljuh, Andrezinho. Rezerve: I. Popescu, Ursu – E. Neicu, Rus, Kazu, B. Paz, Postelnicu, Bordun, Sandu, C. Neicu, Patrick. Antrenor: Laszlo Balint

După ce în partida tur a obținut o victorie clară pe terenul celor de la UTA, Oțelul va încerca să repete succesul de la Arad pentru a continua lupta pentru prezența în play-off.

De partea cealaltă, formația antrenată de Adrian Mihalcea vrea să lege a doua victorie consecutivă, după ce în runda precedentă s-a impus pe terenul celor de la FC Botoșani.