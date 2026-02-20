Oțelul - UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct. Oaspeții au cerut un penalty pe final - Antena Sport

Oțelul Galați – UTA Arad este meciul care a deschis etapa cu numărul 28 din Liga 1, iar partida dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.
Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a început fantastic disputa și a dus rapid scorul la 2-0, însă gălățenii au revenit fantastic în meci și au scos un punct din acest duel.
Oțelul Galați – UTA 2-2
Final de meci!
Min. 56: GOL! Oțelul restabilește egalitatea din penalty. Marchează Conrado.
Min. 46: Start în repriza secundă!
Pauză la Galați!
Min. 41: GOL! Ștefan Bană reduce din diferență înainte de pauză.
Min. 15: GOL! Echipa lui Adrian Mihalcea mai lovește o dată prin Iacob.
Min. 11: GOL! Arădenii deschid scorul prin Poulolo.
Min. 1: Partida a inceput!
- Oțelul: Dur-Buzoancă – Zhelev, Ne Lopes, P. Iacob, Conrado – Lameira, Ciobanu, Chira – Bană, Debeljuh, Andrezinho. Rezerve: I. Popescu, Ursu – E. Neicu, Rus, Kazu, B. Paz, Postelnicu, Bordun, Sandu, C. Neicu, Patrick. Antrenor: Laszlo Balint
- UTA: Tordai – Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Sota, Odada – Fl. Iacob, A. Roman, Tzionis – Abdallah. Rezerve: Roșu – Stolnik, Benga, Van Durmen, Hrezdac, Țăroi, L. Mihai, Ndon, M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea
După ce în partida tur a obținut o victorie clară pe terenul celor de la UTA, Oțelul va încerca să repete succesul de la Arad pentru a continua lupta pentru prezența în play-off.
De partea cealaltă, formația antrenată de Adrian Mihalcea vrea să lege a doua victorie consecutivă, după ce în runda precedentă s-a impus pe terenul celor de la FC Botoșani.
- Botoşani – U Cluj 0-1. Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi. Lukic deschide scorul
- Verdictul lui Marius Avram. O nouă eroare de arbitraj în Oțelul – UTA 2-2: “A fost penalty”
- Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault”
- Dan Șucu face totul pentru victorie în derby-ul cu Dinamo! Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament al Rapidului
- Ioan Andone a spus care este favorita din Rapid – Dinamo: „E un avantaj în câștigarea campionatului”