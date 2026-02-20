Închide meniul
Oțelul - UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct. Oaspeții au cerut un penalty pe final - Antena Sport

Oțelul – UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct. Oaspeții au cerut un penalty pe final

Oțelul – UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct. Oaspeții au cerut un penalty pe final

Daniel Işvanca Publicat: 20 februarie 2026, 18:56

Oțelul – UTA 2-2. Gălățenii salvează un punct. Oaspeții au cerut un penalty pe final

Oțelul - UTA / SPORT PICTURES

Oțelul Galați – UTA Arad este meciul care a deschis etapa cu numărul 28 din Liga 1, iar partida dintre cele două formații s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Gruparea antrenată de Adrian Mihalcea a început fantastic disputa și a dus rapid scorul la 2-0, însă gălățenii au revenit fantastic în meci și au scos un punct din acest duel.

Oțelul Galați – UTA 2-2

Final de meci! 

Min. 56: GOL! Oțelul restabilește egalitatea din penalty. Marchează Conrado.

Min. 46: Start în repriza secundă!

Pauză la Galați! 

Min. 41: GOL! Ștefan Bană reduce din diferență înainte de pauză.

Min. 15: GOL! Echipa lui Adrian Mihalcea mai lovește o dată prin Iacob.

Min. 11: GOL! Arădenii deschid scorul prin Poulolo.

Min. 1: Partida a inceput!

  • Oțelul: Dur-Buzoancă – Zhelev, Ne Lopes, P. Iacob, Conrado – Lameira, Ciobanu, Chira – Bană, Debeljuh, Andrezinho. Rezerve: I. Popescu, Ursu – E. Neicu, Rus, Kazu, B. Paz, Postelnicu, Bordun, Sandu, C. Neicu, Patrick. Antrenor: Laszlo Balint
  • UTA: Tordai – Țuțu, Poulolo, Pospelov, Alomerovic – Sota, Odada – Fl. Iacob, A. Roman, Tzionis – Abdallah. Rezerve: Roșu – Stolnik, Benga, Van Durmen, Hrezdac, Țăroi, L. Mihai, Ndon, M. Coman. Antrenor: Adrian Mihalcea

După ce în partida tur a obținut o victorie clară pe terenul celor de la UTA, Oțelul va încerca să repete succesul de la Arad pentru a continua lupta pentru prezența în play-off.

De partea cealaltă, formația antrenată de Adrian Mihalcea vrea să lege a doua victorie consecutivă, după ce în runda precedentă s-a impus pe terenul celor de la FC Botoșani.

