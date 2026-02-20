Rareș Vidican, delegat la derby-ul Rapid - Dinamo! Palmares impresionant pentru „câini” cu acesta la centru - Antena Sport

Închide meniul
Rareș Vidican, delegat la derby-ul Rapid – Dinamo! Palmares impresionant pentru „câini” cu acesta la centru

Daniel Işvanca Publicat: 20 februarie 2026, 17:06

Comentarii
Cadru din Rapid - Dinamo / SPORT PICTURES

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a nominalizat pe Rareș Vidican la centrul partidei de sâmbătă, dintre Rapid și Dinamo București, acesta fiind capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga 1.

Vidican a condus de trei ori în acest sezon formația antrenată de Zeljko Kopic, care nu a pierdut niciun meci în actuala stagiune cu acesta la centru.

Dinamo, neînvinsă în acest sezon cu Rareș Vidican la centru

Rapid – Dinamo este cel mai tare meci al rundei cu numărul 28 din Liga 1, iar partida este programată sâmbătă pe Arena Națională din București.

Rareș Vidican se va afla la centrul acestei dispute, el fiind ajutat de asistenții George Florin Neacşu şi Alexandru Cerei. În camera VAR se vor afla Sebastian Colţescu şi Sebastian Eugen Gheorghe, arbitru de rezervă va fi Andrei Moroiţă, iar Irina Mîrţ va fi observator.

Cu Rareș Vidican arbitru, Dinamo București a bifat două victorii și un rezultat de egalitate în actuala stagiune. Pentru rapidiști, va fi o premieră în actuala stagiune un meci cu acest arbitru la centru.

