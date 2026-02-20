Botoşani - U Cluj LIVE SCORE (20:00). Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi - Antena Sport

Meciul dintre Botoşani şi U Cluj, din etapa a 28-a a Ligii 1, se va desfăşura vineri seară, de la ora 20:00. Meciul este unul extrem de important pentru stabilirea componenţei play-off-ului acestui sezon.

După primele 27 de etape disputate, Botoşani e pe 7, cu 42 de puncte, cu unul în spatele lui FC Argeş, care ocupă ultima poziţie care duce în play-off. De partea cealaltă, U Cluj e pe patru, cu 45 de puncte.

Botoşani – U Cluj, meci important pentru play-off

Botoşani vine după o perioadă grea, în care a reuşit o singură victorie în ultimele cinci etape. De partea cealaltă, “Şepcile Roşii” nu-l vor avea pe bancă pe Cristiano Bergodi, suspendat o lună după incidentele de la meciul cu CFR Cluj.

Botoşani are un singur eşec pe teren propriu, în ultimele 15 meciuri disputate în Liga 1, 0-1 cu CFR Cluj. De cealaltă parte, Şepcile Roşii au adunat 7 succese în cele 13 partide disputate în deplasare.

Aceasta va fi a 14-a întâlnire directă dintre Botoşani şi U Cluj, în Liga 1. Moldovenii au înregistrat 3 victorii, în timp ce ardelenii s-au impus în 6 rânduri, patru dueluri terminându-se la egalitate.