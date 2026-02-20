Verdictul lui Marius Avram. O nouă eroare de arbitraj în Oțelul – UTA 2-2: "A fost penalty" - Antena Sport

Cea mai controversată fază a partidei Oţelul – UTA Arad a fost cea din minutul 83, în care Alin Roman și Paul Iacob au purtat un duel pentru minge, iar primul a căzut în careu.

Centralul Viorel Flueran a lăsat jocul să continue. Reluările au arătat însă că UTA Arad a fost privată de un penalty. Marius Avram a analizat faza, iar verdictul a fost clar.

“Sunt mai multe elemente de luat în calcul. Jucătorul – Coman – putea să fie în ofaid. Dacă facem abstracție, pare că îl șterge cu piciorul, dar atacul e făcut de fundaș. Atacantul pune piciorul jos. Nu e o călcare evidentă, e o ștergere cu gheata. Dar e atac întârziat asupra adversarului, după ce atacantul lovește mingea.

Din punctul meu de vedere, e 11 metri, dacă nu a fost cumva ofsaid. Din moment ce au dat decizia repede, pot să presupun că au concluzionat că nu a fost nici ofsaid”, a declarat fostul arbitru, Marius Avram, la Digi Sport.

În camera VAR au fost Horia Mladinovici (principal) și Ovidiu Artene (asistent). În urma acestui rezultat, UTA e pe locul opt cu 42 de puncte, iar Oțelul o poziție mai jos, cu un punct în minus.