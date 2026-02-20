Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul - UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault” - Antena Sport

Oțelul Galați și UTA au remizat, scor 2-2, în meciul care a deschis etapa cu numărul 28 din Liga 1. Arădenii au avut un avantaj de două goluri după doar 15 minute, însă gazdele au revenit incredibil în joc.

Adrian Mihalcea a protestat vehement la adresa arbitrajului, după ce a solicitat lovitură de la 11 metri în favoarea echipei sale, cu câteva minute înainte de finalul partidei.

Adrian Mihalcea: „Nu știu când mai este henț, fault”

UTA a scăpat printre degete victoria la Galați, acolo unde a avut un avantaj de două goluri în fața Oțelului. Echipa antrenată de Adrian Mihalcea a solicitat și o lovitură de la 11 metri pe final, la un contact care l-a avut în prim-plan pe Alin Roman.

După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne” a vorbit despre evoluția formației sale și a prefațat și duelul cu FCSB. Acesta a vorbit puțin pe seama fazei controversate din final.

„E un rezultat care ne menține acolo, trei puncte erau mult mai bune și chiar aveam șanse reale să urcăm. Am început bine jocul, am dominat prima repriză, în a doua a fost un meci de luptă, noi am încercat să sperăm că vom reuși să marcăm și al treilea gol, nu am reușit. Continuăm această luptă și să recuperăm punctele pe care le-am pierdut azi la jocul cu FCSB.