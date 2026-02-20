Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul - UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault”

Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: „Nu știu când mai este henț, fault”

Daniel Işvanca Publicat: 20 februarie 2026, 19:21

Comentarii
Adrian Mihalcea, nedumerit după Oțelul – UTA 2-2: Nu știu când mai este henț, fault”

Adrian Mihalcea / SPORT PICTURES

Oțelul Galați și UTA au remizat, scor 2-2, în meciul care a deschis etapa cu numărul 28 din Liga 1. Arădenii au avut un avantaj de două goluri după doar 15 minute, însă gazdele au revenit incredibil în joc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Mihalcea a protestat vehement la adresa arbitrajului, după ce a solicitat lovitură de la 11 metri în favoarea echipei sale, cu câteva minute înainte de finalul partidei.

Adrian Mihalcea: „Nu știu când mai este henț, fault”

UTA a scăpat printre degete victoria la Galați, acolo unde a avut un avantaj de două goluri în fața Oțelului. Echipa antrenată de Adrian Mihalcea a solicitat și o lovitură de la 11 metri pe final, la un contact care l-a avut în prim-plan pe Alin Roman.

După fluierul final, tehnicianul „Bătrânei Doamne” a vorbit despre evoluția formației sale și a prefațat și duelul cu FCSB. Acesta a vorbit puțin pe seama fazei controversate din final.

„E un rezultat care ne menține acolo, trei puncte erau mult mai bune și chiar aveam șanse reale să urcăm. Am început bine jocul, am dominat prima repriză, în a doua a fost un meci de luptă, noi am încercat să sperăm că vom reuși să marcăm și al treilea gol, nu am reușit. Continuăm această luptă și să recuperăm punctele pe care le-am pierdut azi la jocul cu FCSB.

Reclamă
Reclamă

Iacob poate nu și-a dat seama din teren, noi nu ne-am retras niciun minut. Noi nu avem cum să comandăm retragerea din moment ce vrem să câștigăm. Am pus presiune cât am putut în zona mediană și în zona de atac.

(n. r. arbitraj) Nu știu când mai este henț, fault. Treaba mea e să antrenez și să le dau băieților idei și prospețimea necesară. Arbitrii sunt suverani acolo, ei știu ce trebuie să facă. Mă bucur pentru Alin Roman, avem jucători care anul acesta și-au ridicat nivelul. Îi doresc cât mai multe meciuri în Liga 1, merită, este un băiat admirabil 

(n. r. despre meciul cu FCSB) Pe mine mă interesează să ajungem noi în play-off, nu să lăsăm pe nimeni afară. Din postura de dinamovist, ar fi o bucurie în plus, dar nu mă gândesc la asta, nu am nicio dorință ascunsă, ci cea de a avea șanse reale să ne calificăm în play-off”, a declarat Adrian Mihalcea, potrivit digisport.ro.

Reacţia tânărului bătut de americanul Adonis live, pe TikTok: Nu ştii cum funcţionează RomâniaReacţia tânărului bătut de americanul Adonis live, pe TikTok: Nu ştii cum funcţionează România
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Observator
Produsul considerat cândva "mâncarea săracului", devenit delicatesă în restaurantele moderne ale lumii
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
Fanatik.ro
Detalii exclusive în cazul morții fanilor PAOK Salonic. Ce se întâmplă cu rezultatul testului anti-drog de la INML, la o lună de la tragedie
20:26
Laszlo Balint, resemnat după Oțelul – UTA 2-2: „Șansele foarte mici”
20:20
VideoJurnal Antena Sport | Un şoc de la Şucu
20:16
VideoJurnal Antena Sport | Încărcaţi pentru titlu
20:12
VideoJurnal Antena Sport | Susţinere pentru Lucescu
20:00
LIVE SCOREBotoşani – U Cluj 1-2. Duel decisiv pentru play-off, fără Cristiano Bergodi. 3 goluri în 20 de minute
19:54
VideoCătălin Ghigea și Antal Putinică au prefațat sezonul celor de la Audi, echipă debutantă în Formula 1
Vezi toate știrile
1 Florin Bratu, antrenor în Liga 1! Cu ce echipă este în negocieri avansate 2 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 3 Reacţia lui Meme Stoica după ce Florin Prunea l-a făcut “agarici” 4 Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva” 5 Julia Sauter a intrat în istoria României la Jocurile Olimpice. Cea mai bună clasare la patinaj artistic feminin 6 Ce i s-a transmis în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa din Petrolul – FC Argeş 2-1
Citește și
Cele mai citite
Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2Verdictul lui Cristi Balaj despre faza care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 2-2
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!Verdictul CCA după ce Radu Petrescu a anulat incredibil un gol valabil în Petrolul – FC Argeş!