Ioan Andone a spus care este favorita din Rapid - Dinamo: „E un avantaj în câștigarea campionatului” - Antena Sport

Rapid – Dinamo București este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar partida de pe Arena Națională se anunță a fi una „încinsă”. Giuleștenii s-au impus în duelul din tur, însă echipa antrenată de Costel Gâlcă nu traversează cea mai bună perioadă a sezonului.

Ioan Andone a analizat confruntarea programată sâmbătă seară și a avut numai cuvinte mari la adresa antrenorului Zeljko Kopic, văzut drept marele câștig al lui Dinamo din ultimii ani.

Ioan Andone, convins că Dinamo nu poate pierde cu Rapid

Peste 20.000 de fani sunt așteptați sâmbătă la duelul dintre Rapid și Dinamo București. Jocul va avea loc pe Arena Națională, iar giuleștenii speră să confirme rezultatul din tur.

Ioan Andone a analizat disputa și a transmis că Dinamo este favorită, bazându-se exclusiv pe filosofia fantastică pe care Kopic a reușit să o implementeze în tabăra „câinilor”, indiferent de context.

„Este un meci foarte greu, pentru că Rapid nu este într-o perioadă foarte bună, pentru că au pierdut și au fost eliminați din Cupă, iar asta le va da dorința de a se revanșa. Dinamo nu va pierde, cred că cel mai rău rezultat ar fi un meci egal.