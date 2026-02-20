Mihai Stoichiţă: "O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!" Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului - Antena Sport

Închide meniul
Mihai Stoichiţă: "O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!" Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului

Mihai Stoichiţă: "O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!" Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului

Mihai Stoichiţă: “O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună!” Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului

Radu Constantin Publicat: 20 februarie 2026, 19:05

Mihai Stoichiţă: O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună! Se ştie verdictul medicilor în cazul selecţionerului

Mircea Lucescu, alături de Mihai Stoichiţă - Profimedia Images

Cel mai probabil Mircea Lucescu va continua pe banca României. Mihai Stoichiţă a anunţat că selecţionerul a primit veşti bune de la medici.

“O să vină Mircea Lucescu și o să vă spună. Este bine. Eu nu pot să spun mesajul lui. Eu nu sunt doctor. Eu atât vă spun: este bine, va veni și vedem ce hotărâre ia. Până la urmă, hotărârea îi va aparține dânsului, nu nouă.

Eu nu pot să presupun. Decât dumnealui poate să spună. Eu cred că Mircea Lucescu va continua pentru că e un luptător. Dorința lui este să se califice echipa la Mondial. Acum, este doar o presupunere. Nu e o hotărâre a mea. E hotărârea dumnealui. Sunt bucuros că e bine”, a spus Mihai Stoichiță, după încheierea ședinței de la sediul FRF.

Stoichiță a exclus categoric posibilitatea ca el să fie cel care va sta pe banca României la meciul cu Turcia.

“Nu, nu! Cred că rolul meu e foarte clar. Am stat o dată când era Mutu la U21 și s-au îmbolnăvit de COVID. Atunci era o situație de forță majoră, cu două zile înainte de meci. În niciun caz nu voi sta eu pe bancă. Eu am alte atribuții la Federație. În fișa postului sunt obligat dacă se întâmplă ceva cu o zi înainte de meci, două zile. Altfel, nu vă mai gândiți la treaba asta”, a mai spus Stoichiță.

Şi Ilie Dumitrescu le-a dat veşti bune fanilor. El a declarat că Mircea Lucescu va fi 100% pe banca României cu Turcia.

