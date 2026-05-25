Home | Fotbal | Liga 1 | Joacă George Pușcaș cu FCSB? Anunțul lui Andrei Nicolescu

Joacă George Pușcaș cu FCSB? Anunțul lui Andrei Nicolescu

Radu Constantin Publicat: 25 mai 2026, 12:34

Comentarii
Joacă George Pușcaș cu FCSB? Anunțul lui Andrei Nicolescu

George Pușcaș / Sportpictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

George Pușcaș (30 de ani), vedeta celor de la Dinamo, a ieșit accidentat în meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, după doar 38 de minute.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Situația lui Pușcaș nu a fost chiar una limpede, iar Andrei Nicolescu a ținut să lămurească dacă acesta va juca sau nu cu FCSB.

“Am tratat corect acea contractură. Suntem într-o proiecție că poate să joace cel puțin 70-80 de minute”, este vestea bună dată fanilor de președintele de la Dinamo.

Singurul cu șanse infime de a juca în derby-ul cu FCSB este Mamadou Karamoko, care totuși este posibil să fie inclus în lot.

“(n.r. – cu Karamoko ce s-a întâmplat atât de grav?) Păi a fost acea ruptură musculară, care teoretic s-a tratat. După care mai sus pe coapsă a simțit din nou. A făcut investigații aici, a făcut în Franța. Se confirmă o ruptură de gradul 2, dar care nu era vizibilă inițial. E o chestiune destul de ciudată. Oricum, el a revenit și încercăm să fie măcar în lot pentru derby”, a explicat Nicolescu, potrivit Fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
Observator
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
Gigi Becali, prima reacție după ce a pierdut 20.000 de euro în procesul cu Florin Talpan: „Îl dau ăia afară”. Discuție uluitoare: „Dă-mi-i că ești atât de bogat!”
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacție după ce a pierdut 20.000 de euro în procesul cu Florin Talpan: „Îl dau ăia afară”. Discuție uluitoare: „Dă-mi-i că ești atât de bogat!”
13:37

Românul devenit campion în Ungaria s-a transferat! Cu ce echipă a bătut palma
13:07

De Zerbi, anunț surpriză despre Radu Drăgușin după ce Tottenham s-a salvat: “A avut o atitudine…”
13:03

VIDEOColorado Avalanche – Vegas Golden Knights 3-5. VGK, la un pas de calificarea în finala Cupei Stanley, după o revenire memorabilă
12:50

Mihai Rotaru, “înțepături” înspre Adrian Mititelu privind palmaresul Craiovei: “A 9-a cupă și al 5-lea campionat”
12:33

EXCLUSIVDan Șucu l-a dorit pe Dani Coman la Rapid! Cu ce antrenor urma să vină în Giulești
12:00

CFR Cluj a anunțat cine “moștenește” tricoul cu numărul 10 de la Ciprian Deac: “Îl meriți”
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 3 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 4 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 5 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 6 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total