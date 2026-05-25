Joacă George Pușcaș cu FCSB? Anunțul lui Andrei Nicolescu

George Pușcaș (30 de ani), vedeta celor de la Dinamo, a ieșit accidentat în meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, după doar 38 de minute.
Situația lui Pușcaș nu a fost chiar una limpede, iar Andrei Nicolescu a ținut să lămurească dacă acesta va juca sau nu cu FCSB.
“Am tratat corect acea contractură. Suntem într-o proiecție că poate să joace cel puțin 70-80 de minute”, este vestea bună dată fanilor de președintele de la Dinamo.
Singurul cu șanse infime de a juca în derby-ul cu FCSB este Mamadou Karamoko, care totuși este posibil să fie inclus în lot.
“(n.r. – cu Karamoko ce s-a întâmplat atât de grav?) Păi a fost acea ruptură musculară, care teoretic s-a tratat. După care mai sus pe coapsă a simțit din nou. A făcut investigații aici, a făcut în Franța. Se confirmă o ruptură de gradul 2, dar care nu era vizibilă inițial. E o chestiune destul de ciudată. Oricum, el a revenit și încercăm să fie măcar în lot pentru derby”, a explicat Nicolescu, potrivit Fanatik.ro.
- Mihai Rotaru, “înțepături” înspre Adrian Mititelu privind palmaresul Craiovei: “A 9-a cupă și al 5-lea campionat”
- Dan Șucu l-a dorit pe Dani Coman la Rapid! Cu ce antrenor urma să vină în Giulești
- CFR Cluj a anunțat cine “moștenește” tricoul cu numărul 10 de la Ciprian Deac: “Îl meriți”
- Înțepături între Gigi Becali și Andrei Nicolescu. “Ați luat-o în freză!” / “A fost suporterul nostru în play-off”
- Rapid – Universitatea Craiova (LIVE TEXT, 20:30). Giulești, gazda ultimului meci din play-off din acest sezon