Joacă George Pușcaș cu FCSB? Anunțul lui Andrei Nicolescu

George Pușcaș (30 de ani), vedeta celor de la Dinamo, a ieșit accidentat în meciul cu CFR Cluj, scor 0-0, după doar 38 de minute.

Situația lui Pușcaș nu a fost chiar una limpede, iar Andrei Nicolescu a ținut să lămurească dacă acesta va juca sau nu cu FCSB.

“Am tratat corect acea contractură. Suntem într-o proiecție că poate să joace cel puțin 70-80 de minute”, este vestea bună dată fanilor de președintele de la Dinamo.

Singurul cu șanse infime de a juca în derby-ul cu FCSB este Mamadou Karamoko, care totuși este posibil să fie inclus în lot.

“(n.r. – cu Karamoko ce s-a întâmplat atât de grav?) Păi a fost acea ruptură musculară, care teoretic s-a tratat. După care mai sus pe coapsă a simțit din nou. A făcut investigații aici, a făcut în Franța. Se confirmă o ruptură de gradul 2, dar care nu era vizibilă inițial. E o chestiune destul de ciudată. Oricum, el a revenit și încercăm să fie măcar în lot pentru derby”, a explicat Nicolescu, potrivit Fanatik.ro.