De Zerbi, anunț surpriză despre Radu Drăgușin după ce Tottenham s-a salvat: “A avut o atitudine…”

Radu Constantin Publicat: 25 mai 2026, 13:07

Radu Drăguşin, în timpul unui meci / Profimedia Images

Tottenham a trăit cu emoții uriașe până la ultimul fluier al sezonului din Premier League. Victoria obținută în ultima etapă, scor 1-0 contra Everton, a fost suficientă pentru ca londonezii să evite retrogradarea și să rămână în primul eșalon al fotbalului englez.

După meciul decisiv, antrenorul Roberto De Zerbi a vorbit despre jucătorii care au avut un rol esențial în ultimele săptămâni ale sezonului. Primul nume menționat de tehnicianul italian a fost cel al fundașului român Radu Drăgușin. Chiar dacă el a jucat doar 12 minute, el a avut o evoluție apreciată de tehnicianul italian. Mai mult, fundașul român a fost trecut pe lista fotbaliștilor care au ajutat echipa să se salveze de la retrogradare, semn că rămâne în vederile antrenorului de la Tottenham și din sezonul viitor.

„Drăgușin. Drăgușin a fost extraordinar, pentru că, deși nu a jucat foarte mult, a avut mereu o atitudine pozitivă în vestiar și pe teren”, a declarat De Zerbi.

De Zerbi a continuat lista fotbaliștilor care au contribuit decisiv la salvarea echipei, evidențiind caracterul și implicarea lotului într-un moment extrem de complicat.

„Bentancur a fost foarte important. După accidentare, a venit la mine și mi-a spus: «Vreau să joc, sunt pregătit». Joao Palhinha a avut și el un rol important, mai ales că la începutul mandatului meu nu evoluase în câteva meciuri. Ben Davies a fost mereu alături de echipă, iar Djed Spence a venit în biroul meu înaintea meciului cu Chelsea și mi-a spus că este pregătit să își asume responsabilitatea”, a mai spus antrenorul lui Tottenham.

De Zerbi a avut cuvinte speciale și pentru fundașul olandez Micky van de Ven, pe care îl consideră printre cei mai valoroși apărători din campionat.

„Micky van de Ven este un băiat extraordinar. Pentru mine, este cel mai bun fundaș central stânga din Premier League, alături de Levi Colwill”, a mai afirmat italianul.

