De Zerbi, anunț surpriză despre Radu Drăgușin după ce Tottenham s-a salvat: “A avut o atitudine…”

Tottenham a trăit cu emoții uriașe până la ultimul fluier al sezonului din Premier League. Victoria obținută în ultima etapă, scor 1-0 contra Everton, a fost suficientă pentru ca londonezii să evite retrogradarea și să rămână în primul eșalon al fotbalului englez.

După meciul decisiv, antrenorul Roberto De Zerbi a vorbit despre jucătorii care au avut un rol esențial în ultimele săptămâni ale sezonului. Primul nume menționat de tehnicianul italian a fost cel al fundașului român Radu Drăgușin. Chiar dacă el a jucat doar 12 minute, el a avut o evoluție apreciată de tehnicianul italian. Mai mult, fundașul român a fost trecut pe lista fotbaliștilor care au ajutat echipa să se salveze de la retrogradare, semn că rămâne în vederile antrenorului de la Tottenham și din sezonul viitor.

„Drăgușin. Drăgușin a fost extraordinar, pentru că, deși nu a jucat foarte mult, a avut mereu o atitudine pozitivă în vestiar și pe teren”, a declarat De Zerbi.

De Zerbi a continuat lista fotbaliștilor care au contribuit decisiv la salvarea echipei, evidențiind caracterul și implicarea lotului într-un moment extrem de complicat.

„Bentancur a fost foarte important. După accidentare, a venit la mine și mi-a spus: «Vreau să joc, sunt pregătit». Joao Palhinha a avut și el un rol important, mai ales că la începutul mandatului meu nu evoluase în câteva meciuri. Ben Davies a fost mereu alături de echipă, iar Djed Spence a venit în biroul meu înaintea meciului cu Chelsea și mi-a spus că este pregătit să își asume responsabilitatea”, a mai spus antrenorul lui Tottenham.