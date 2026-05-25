Mihai Rotaru, “înțepături” înspre Adrian Mititelu privind palmaresul Craiovei: “A 9-a cupă și al 5-lea campionat”

Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a ținut să arunce o “săgeată” înspre Adrian Mititelu înainte de finalul sezonului în care echipa sa a reușit să câștige campionatul și Cupa României. Conducătorul clubului din Bănie susține că echipa sa este cea care deține palmaresul echipei istorice a “Științei”, în ciuda deciziei Curții de Apel Timișoara, care a “trimis” trofeele către FCU Craiova.

Context: Pe data de 5 februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a decis să respingă apelul depus de CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului Științei, motiv pentru care s-a revenit la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017.

Atunci, clubului lui Mihai Rotaru i s-a respins solicitarea de a-i fi recunoscut palmaresul, astfel că FCU Craiova a câștigat momentan trofeele și realizările Științei din perioada 1948-1991, CS Universitatea Craiova având dreptul să facă recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

La puțin peste o lună de la momentul respectiv, Curtea de Apel Timișoara a venit și cu motivarea deciziei. În textul respectiv se stabilește că formația lui Mihai Rotaru nu poate pretinde că are palmaresul echipei istorice din Oltenia prin prisma faptului că este înfiiințată abia în anul 2012.

Mihai Rotaru îi dă “peste nas” lui Adrian Mititelu

În ciuda deciziei instanței, Mihai Rotaru susține că echipa sa este cea care deține palmaresul “Științei” și a explicat și motivul pentru care a tras această concluzie: