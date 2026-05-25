Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Rotaru, “înțepături” înspre Adrian Mititelu privind palmaresul Craiovei: “A 9-a cupă și al 5-lea campionat”

Mihai Rotaru, “înțepături” înspre Adrian Mititelu privind palmaresul Craiovei: “A 9-a cupă și al 5-lea campionat”

Andrei Nicolae Publicat: 25 mai 2026, 12:50

Comentarii
Mihai Rotaru, înțepături înspre Adrian Mititelu privind palmaresul Craiovei: A 9-a cupă și al 5-lea campionat

Colaj Mihai Rotaru - Adrian Mititelu / Sport Pictures + AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mihai Rotaru, finanțatorul de la Universitatea Craiova, a ținut să arunce o “săgeată” înspre Adrian Mititelu înainte de finalul sezonului în care echipa sa a reușit să câștige campionatul și Cupa României. Conducătorul clubului din Bănie susține că echipa sa este cea care deține palmaresul echipei istorice a “Științei”, în ciuda deciziei Curții de Apel Timișoara, care a “trimis” trofeele către FCU Craiova.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Context: Pe data de 5 februarie 2026, Curtea de Apel Timișoara a decis să respingă apelul depus de CS Universitatea Craiova în dosarul palmaresului Științei, motiv pentru care s-a revenit la decizia luată de Tribunalul Dolj în mai 2017.

Atunci, clubului lui Mihai Rotaru i s-a respins solicitarea de a-i fi recunoscut palmaresul, astfel că FCU Craiova a câștigat momentan trofeele și realizările Științei din perioada 1948-1991, CS Universitatea Craiova având dreptul să facă recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

La puțin peste o lună de la momentul respectiv, Curtea de Apel Timișoara a venit și cu motivarea deciziei. În textul respectiv se stabilește că formația lui Mihai Rotaru nu poate pretinde că are palmaresul echipei istorice din Oltenia prin prisma faptului că este înfiiințată abia în anul 2012.

Mihai Rotaru îi dă “peste nas” lui Adrian Mititelu

În ciuda deciziei instanței, Mihai Rotaru susține că echipa sa este cea care deține palmaresul “Științei” și a explicat și motivul pentru care a tras această concluzie:

Reclamă
Reclamă

(n.r. – Cupa și campionatul sunt primul campionat și a treia cupă?) Exclus. Sunt a 9-a cupă și al 5-lea campionat. Și nu e o întrebare grea. Deciziile instanței sunt niște povești. Noi avem o autoritate de lucru judecat prin care CS U Craiova e recunoscut ca cel care a făcut performanță și a primit stema cu leul, scutul.

Acea hotărâre e intangibilă. Nimeni nu se poate atinge de ea. După care noi am făcut și o acțiune pentru a ni se constata palmaresul în patrimoniu. Nouă ni s-a respins acțiunea pentru că nu era cazul instanței, dar asta nu înseamnă că i-a dat-o altcuiva. Nu are nicio decizie definitivă (n.r. – Adrian Mititelu). Nu a câștigat nimic.

U Craiova, adică nouă, ni s-a respins acțiunea. Dar mai departe nu spune că nu ai tu, dar are ăla. E un proces care se întoarce din nou la ÎCCJ“, a spus finanțatorul clubului din Bănie, potrivit fanatik.ro.

Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat"Noi reguli pentru apartamentele închiriate în regim hotelier: "Mi se pare ceva prea exagerat"
Reclamă

Universitatea Craiova își încheie sezonul în această seară contra Rapidului, în Giulești.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
Observator
Oraşul unde primăria a investit zeci de mii de euro într-un coteţ mobil pentru găini. "Sunt alte priorităţi"
Bombă! Patronul FCSB face plângere penală împotriva CSA Steaua: „Cum să coste Matei de la Craiova 70.000 de euro și Băsceanu un milion?”. Exclusiv
Fanatik.ro
Bombă! Patronul FCSB face plângere penală împotriva CSA Steaua: „Cum să coste Matei de la Craiova 70.000 de euro și Băsceanu un milion?”. Exclusiv
13:46

EXCLUSIVMutarea genială cu care Kim Rasmussen a reuşit să câştige Liga Campionilor, în 2016
13:37

Românul devenit campion în Ungaria s-a transferat! Cu ce echipă a bătut palma
13:07

De Zerbi, anunț surpriză despre Radu Drăgușin după ce Tottenham s-a salvat: “A avut o atitudine…”
13:03

VIDEOColorado Avalanche – Vegas Golden Knights 3-5. VGK, la un pas de calificarea în finala Cupei Stanley, după o revenire memorabilă
12:34

Joacă George Pușcaș cu FCSB? Anunțul lui Andrei Nicolescu
12:33

EXCLUSIVDan Șucu l-a dorit pe Dani Coman la Rapid! Cu ce antrenor urma să vină în Giulești
Vezi toate știrile
1 Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări 2 A bătut palma cu Rapid. După Daniel Pancu, un alt nume se alătură clubului: “Va începe de la 1 iunie” 3 Răzvan Lucescu își negociază plecarea de la PAOK. Cu ce club din Turcia a bătut palma 4 Gigi Becali l-a taxat imediat, după FCSB – Botoșani 4-3: „Din indolenţă a făcut aşa” 5 Patronul din Liga 1 și-a dat antrenorul afară și i-a plătit 800.000 de euro! 6 Pierdere mare pentru FCSB: e OUT cu Dinamo! Gigi Becali: “Echipa se știe în mare”
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total