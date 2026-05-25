Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 3-5. VGK, la un pas de calificarea în finala Cupei Stanley, după o revenire memorabilă

Vegas Golden Knights a revenit incredibil și a câștigat meciul 3 de pe teren propriu cu Colorado Avalanche, din finala Conferinței de Vest, LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui John Tortorella conduce cu 3-0 și este la un singur succes de calificarea în finala Cupei Stanley.

După două înfrângeri surprinzătoare în primele două partide, pe teren propriu, Colorado a început excelent, în ciuda problemelor medicale, cu absenți sau jucători precum Nathan MacKinnon sau Cale Makar, nevoiți să joace fără să fie 100% apți. Echipa lui Jarde Bednar conducea cu 3-0 după primele 20 de minute, dar Vegas Golden Knights a reușit o revenire memorabilă și a obținut o victorie crucială în această serie.

Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 3-5

Cu sabia deasupra capului, Colorado a deschis repede scorul, după trei minute de joc, prin căpitanul Gabriel Landeskog, asta după ce Hart apărase șutul lui Toews, care a fost incomodat în momentul în care se pregătea să șuteze, iar în cazul în care Landeskog nu ar fi marcat, cel mai probabil, ar fi fost lovitură de penalizare pentru Avalanche.

Câteva minute mai târziu, Colorado a majorat diferența prin Kadri, care a înscris din pasa superbă a lui Necas, după ce fusese lansat excelent de Manson.

După un gol anulat al lui Vegas, Colorado a dus scorul la 3-0 prin Drury, în inferioritate numerică, cu 6:45 până la finalul primei reprize. În ciuda acestui avantaj din prima repriză, Colorado nu a reușit să obțină victoria.