Colorado Avalanche – Vegas Golden Knights 3-5. VGK, la un pas de calificarea în finala Cupei Stanley, după o revenire memorabilă

Alex Masgras Publicat: 25 mai 2026, 13:03

Jucătorii lui Vegas Golden Knights se bucură la un gol / Getty Images

Vegas Golden Knights a revenit incredibil și a câștigat meciul 3 de pe teren propriu cu Colorado Avalanche, din finala Conferinței de Vest, LIVE în AntenaPLAY. Echipa lui John Tortorella conduce cu 3-0 și este la un singur succes de calificarea în finala Cupei Stanley.

După două înfrângeri surprinzătoare în primele două partide, pe teren propriu, Colorado a început excelent, în ciuda problemelor medicale, cu absenți sau jucători precum Nathan MacKinnon sau Cale Makar, nevoiți să joace fără să fie 100% apți.  Echipa lui Jarde Bednar conducea cu 3-0 după primele 20 de minute, dar Vegas Golden Knights a reușit o revenire memorabilă și a obținut o victorie crucială în această serie.

Cu sabia deasupra capului, Colorado a deschis repede scorul, după trei minute de joc, prin căpitanul Gabriel Landeskog, asta după ce Hart apărase șutul lui Toews, care a fost incomodat în momentul în care se pregătea să șuteze, iar în cazul în care Landeskog nu ar fi marcat, cel mai probabil, ar fi fost lovitură de penalizare pentru Avalanche.

Câteva minute mai târziu, Colorado a majorat diferența prin Kadri, care a înscris din pasa superbă a lui Necas, după ce fusese lansat excelent de Manson.

După un gol anulat al lui Vegas, Colorado a dus scorul la 3-0 prin Drury, în inferioritate numerică, cu 6:45 până la finalul primei reprize. În ciuda acestui avantaj din prima repriză, Colorado nu a reușit să obțină victoria.

Revenirea lui Vegas a început în debutul reprizei a doua, atunci când Mark Stone a înscris, cu Golden Knights în superioritate numerică. După mai puțin de patru minute, William Karlsson a marcat al doilea gol al gazdelor, Mitch Marner fiind pasator decisiv pentru a doua oară noaptea trecută.

Vegas a restabilit egalitatea în repriza a doua, după 12 minute și 46 de secunde de joc. Keegan Kolesar a înscris după ce a deviat șutul lui Coghlan, iar la a doua pauză s-a intrat la egalitate, asta după ce Brock Nelson a ratat șansa de a o readuce în avantaj pe Colorado, după ce a scăpat singur cu Hart, dar a lovit bara.

Vegas Golden Knights mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în finala Cupei Stanley

În repriza a treia, Vegas a preluat pentru prima oară conducerea. Hertl a înscris după o acțiune superbă, trimițând pucul cu backhand-ul, iar pe chipurile jucătorilor lui Colorado se putea citi deja resemnarea. Avalanche a atacat pe final în 6, dar nu a mai reușit să înscrie, iar Vegas a stabilit scorul final cu 59 de secunde rămase din meci, prin Brett Howden, care a marcat cu poarta goală.

Meciul cu numărul 4 al finalei Conferinței de Vest va avea loc tot în Las Vegas, ceea ce înseamnă că echipa lui John Tortorella are șansa de a încheia seria foarte devreme. Rămâne de văzut ce va mai putea Colorado să facă, mai ales că, pentru prima oară în acest sezon, a reușit contraperformanța de a pierde un meci după ce a condus cu mai mult de un gol într-un meci, după 52 de victorii consecutive în acest scenariu.

Mai mult, în istoria francizei, Colorado avea 74-1 în meciurile de playoff în care conducea la cel puțin 3 goluri. Conduși cu 3-0 în serie, șansele lui Avs au scăzut. 98% dintre echipele care se află în poziția lui Vegas au obținut calificarea.

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY la noapte, cu meciul 3 dintre Carolina Hurricanes și Montreal Canadiens. Seria din finala Conferinței de Est se mută peste graniță, în Bell Centre din Montreal. Aici, duelul este mult mai strâns, fiind 1-1 după primele două partide disputate în Raleigh.

