Daniel Bîrligea a dezvăluit cine este modelul său în fotbal: "Vreau să am mentalitatea și caracterul lui" - Antena Sport

Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a răspuns la mai multe întrebări înaintea partidei din Europa League, cu Steaua Roșie Belgrad.

Bîrligea a recunoscut că îl apreciază foarte mult pe Cristiano Ronaldo și își dorește să aibă mentalitatea și caracterul starului portughez, cel care continuă să înscrie și la 40 de ani.

Cristiano Ronaldo, modelul lui Daniel Bîrligea: “Muncește mereu și vrea să fie cel mai bun”

De asemenea, Bîrligea a spus că s-ar fi văzut practicând boxul, dacă nu ar fi fost fotbalist, sau devenind bucătar, atunci când a fost pus să aleagă o activitate din afara sportului. În plus, el este cunoscut în vestiarul FCSB-ului pentru faptul că este prieten cu toată lumea:

“(n.r. – cu ce celebritate te asemeni?) Nu știu dacă mă asemăn cu cineva, dar vreau să am mentalitatea și caracterul lui Cristiano Ronaldo, care muncește mereu și are ca obiectiv să fie mereu cel mai bun.

(n.r.- dacă ai putea fi jucător profesionist în alt sport, ce ai alege?) Cred că box. (n.r.- dacă nu erai fotbalist, erai…?) Bucătar.