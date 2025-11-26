Daniel Bîrligea a dezvăluit cine este modelul său în fotbal: "Vreau să am mentalitatea și caracterul lui" - Antena Sport

Daniel Bîrligea, atacantul celor de la FCSB, a răspuns la mai multe întrebări înaintea partidei din Europa League, cu Steaua Roșie Belgrad.
Bîrligea a recunoscut că îl apreciază foarte mult pe Cristiano Ronaldo și își dorește să aibă mentalitatea și caracterul starului portughez, cel care continuă să înscrie și la 40 de ani.
Cristiano Ronaldo, modelul lui Daniel Bîrligea: “Muncește mereu și vrea să fie cel mai bun”
De asemenea, Bîrligea a spus că s-ar fi văzut practicând boxul, dacă nu ar fi fost fotbalist, sau devenind bucătar, atunci când a fost pus să aleagă o activitate din afara sportului. În plus, el este cunoscut în vestiarul FCSB-ului pentru faptul că este prieten cu toată lumea:
“(n.r. – cu ce celebritate te asemeni?) Nu știu dacă mă asemăn cu cineva, dar vreau să am mentalitatea și caracterul lui Cristiano Ronaldo, care muncește mereu și are ca obiectiv să fie mereu cel mai bun.
(n.r.- dacă ai putea fi jucător profesionist în alt sport, ce ai alege?) Cred că box. (n.r.- dacă nu erai fotbalist, erai…?) Bucătar.
(n.r.- în vestiar sunt cunoscut pentru…) Capacitatea mea de a fi prieten cu toți. (n.r.- mă enervează când… Plouă afară. (n.r.- cea mai mare calitatea a mea este…) Ambiția”, a declarat Daniel Bîrligea, într-un interviu acordat deținătorului de drepturi EAD.
- I-a făcut Mihai Rotaru echipa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova? Dezvăluirea lui Gică Craioveanu
- Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: “Am fost naiv”
- Salariul pe care Louis Munteanu îl are la CFR Cluj. Americanii de D.C. United îi dau de trei ori mai mult
- Denis Alibec a fost operat! Când va reveni pe teren atacantul FCSB-ului
- Un jucător de naţională, înlocuitorul lui Lindon Emerllahu la CFR Cluj!